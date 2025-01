Tempesta d’amore: Eleni capisce che Leander è il suo grande amore! | Anticipazioni italiane

Il vero amore non muore mai! Ne avremo la prova nelle prossimedi Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) l’uomo della sua vita! E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi dipresto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander salva Markus

Da sempre uniti da un legame magico, Eleni e Leander hanno tentato in ogni modo di salvare il loro amore. Di fronte ai crudeli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer) – che provò ad incastrare il giovane medico per la morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh), però, questa bellissima coppia non ha retto.

Dopo una dolorosa separazione, la Schwarzbach ha dunque provato a voltare pagina iniziando una storia con Julian (Tim Borys), mentre Saalfeld ha utilizzato tutte le sue energie nel tentativo di riabilitare il proprio nome. Ciononostante, il filo magico che lega i due protagonisti si è tutt’altro che spezzato…

Sarà in queste circostanze che Leander scoprirà scoprirà che Markus (Timo Ben Schöfer) ha un aneurisma al cervello. Un’intuizione che permetterà al giovane medico di salvare la vita all’imprenditore, guadagnandosi la riconoscenza di tutta la famiglia Schwarzbach… Eleni inclusa!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni capisce di amare Leander

Sollevata per il felice esito dell’intervento subito dal padre, la ragazza si getterà infatti tra le braccia del suo ex, arrivando vicina a baciarlo. Come se non bastasse, di fronte al comportamento provvidenziale di Leander, anche Alexandra si riappacificherà con il giovane medico, rimuovendo così la causa della rottura tra i due protagonisti. Eleni tornerà dunque dal suo amato?

Ebbene, inizialmente la Schwarzbach proverà in tutti i modi a negare i propri sentimenti. Sarà però proprio Markus a portarla ad aprire gli occhi e ad ammettere che Julian è stata per lei sempre una seconda scelta. E così – finalmente certa di ciò che prova – Eleni confesserà a Leander di non avere mai smesso di amarlo! Lieto fine dunque vicino? Per ora vi anticipiamo che – prima del meritatissimo happy end – questa coppia dovrà affrontare ancora qualche prova…