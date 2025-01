Tempesta d’amore: Eleni decide di lasciare Julian! | Anticipazioni italiane

Tutto cambierà quando – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – Leander darà ancora una volta prova di essere un grande medico oltre che di amare profondamente Eleni: non solo scoprirà che Markus (Timo Ben Schöfer) ha un aneurisma , ma violerà il segreto professionale pur di avvisare la sua ex fidanzata. Un gesto coraggioso che lo ripagherà!

Sarà così che la Schwarzbach confesserà finalmente a Leander ciò che a noi tutti era chiaro ormai da tempo: nonostante tutto, non ha mai smesso di amarlo! Una confessione che riempirà di gioia il giovane medico, che ormai da mesi sogna il giorno in cui sarebbe tornato insieme alla sua amata. Peccato solo che nel frattempo nella vita della ragazza ci sia un altro uomo…

Come sappiamo, Eleni ha infatti da qualche tempo iniziato una relazione con Julian Specht (Tim Borys), al cui fianco sembra aver ritrovato la serenità. Benché sinceramente innamorata del simpatico chauffeur, però, la ragazza capirà che i suoi sentimenti per quest’ultimo non sono paragonabili a quelli che prova per Leander.

Sarà così che – seppur col cuore spezzato – Eleni deciderà di chiudere la sua relazione con Julian, per poter vivere alla luce del sole il suo amore per Leander. Prima che la ragazza possa parlare col fidanzato, però, un incredibile imprevisto cambierà tutto…