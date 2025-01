Tempesta d’amore: Julian scopre che Markus ha avvelenato Eleni! | Anticipazioni italiane

Il cerchio attorno a Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sta per stringersi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, l’imprenditore scoprirà che ci sono delle prove in grado di incriminarlo. E a trovarle sarà proprio il fidanzato di sua figlia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus avvelena Eleni

Padre amorevole, marito devoto e uomo d’affari brillante, Markus ha già dato prova di potersi trasformare in un vero e proprio dark man quando di mezzo c’è la gelosia. Invidioso del rapporto tra Christoph (Dieter Bach) ed Eleni (Dorothée Neff), l’uomo arriverà infatti ad avvelenare la sorgente d’acqua termale, i cui proventi di vendita dovrebbero finanziare il progetto a cui il suo rivale intende lavorare con la figlia. Un gesto che avrà conseguenze catastrofiche…

Se il Fürstenhof ed i Saalfeld subiranno un durissimo colpo dopo la scoperta delle tossine presenti nella loro preziosa sorgente, per altri ci saranno effetti ben più gravi: Eleni – che aveva bevuto l’acqua della fonte poco dopo la contaminazione – inizierà infatti a mostrare gli effetti di un grave avvelenamento. E e non è finita qui! Markus scoprirà infatti che una fototrappola potrebbe averlo ripreso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian scopre che Markus è colpevole

A quel punto Markus si ritroverà con ben due problemi: non solo dovrà fare i conti coi propri sensi di colpa, ma dovrà anche correre ai ripari per coprire le proprie tracce. Disperato, l’uomo si precipiterà dunque alla sorgente, dove riuscirà a mettere le mani sulla fototrappola che Julian (Tim Borys) aveva installato nella speranza di riuscire ad immortalare degli animali selvatici. Purtroppo per lui, però, cancellare le prove non sarà così semplice…

Se Schwarzbach distruggerà la scheda di memoria dell'apparecchio fotografico, infatti, purtroppo per lui le immagini saranno già state salvate in cloud. Il risultato? Quando Julian recupererà il salvataggio nella speranza di trovarvi degli scatti della fauna selvatica, vi troverà invece le prove del crimine commesso da Markus! E ora?