Tempesta d’amore: Markus ricatta Julian, mettendolo di fronte ad una scelta crudele! | Anticipazioni italiane

Tanto generoso con i propri cari, quanto spietato con i propri nemici. Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) è senza dubbio un personaggio complesso, capace di gesti estremi in ogni direzione. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ne avremo l’ennesima prova, quando l’imprenditore dimostrerà di essere pronto a tutto pur di proteggere il legame con sua figlia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus nei guai

Già resosi protagonista di gesti poco edificanti pur di colpire il suo arcinemico Christoph (Dieter Bach), nei prossimi giorni Markus supererà ogni limite, arrivando ad avvelenare una preziosa sorgente d’acqua termale con l’unico obiettivo di boicottare un progetto a cui Saalfeld sta lavorando con Eleni (Dorothée Neff). Purtroppo per Schwarzbach, però, le cose non andranno come previsto…

Pur avendo effettivamente colpito negativamente Christoph (ed il Fürstenhof), l’intrigo di Markus finirà infatti per mettere in pericolo la vita di Eleni, che aveva bevuto l’acqua della fonte poco dopo la contaminazione. E, purtroppo per Schwarzbach, è solo l’inizio…

L’uomo scoprirà infatti di essere stato immortalato da una fototrappola installata da Julian (Tim Borys) proprio nei pressi della sorgente d’acqua. E a quel punto per Markus le cose si metteranno davvero male…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian ricattato da Markus

Pronto a tutto pur di evitare che la verità venga alla luce, Schwarzbach distruggerà la scheda di memoria della fototrappola prima che Julian possa visualizzarne il contenuto. Purtroppo per lui, però, lo chauffeur riuscirà comunque a recuperare gli scatti grazie all’aiuto di Theo (Lukas Leibe). E, inutile dirlo, resterà sconvolto da ciò che vedrà…

Sarà così che Julian affronterà Markus nella speranza di chiarire la situazione, ritrovandosi a fare i conti con il lato peggiore del "suocero". Messo con le spalle al muro, Schwarzbach passerà infatti all'attacco, minacciando di rovinare la vita del povero Julian se quest'ultimo dovesse tradirlo. Il giovane si lascerà intimorire oppure avrà il coraggio di smascherare Markus?