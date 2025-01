Tempesta d’amore: Nicole ripudia Alexandra, che si vendica crudelmente… | Anticipazioni italiane

Se pensavate in una definitiva svolta in positivo per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), dovrete purtroppo ricredervi. Nonostante il suo sincero pentimento per i crimini commessi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice dimostrerà infatti di non aver imparato nulla dai propri errori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra confessa i suoi crimini a Nicole

Negli ultimi mesi Alexandra non si è certo distinta per comportamenti encomiabili. Trasformata (in negativo) dalla morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh), la donna ha infatti dato libero sfogo al suo lato più cinico, arrivando a tentare di distruggere le vite di due persone oneste: Leander (Marcel Zuschlag) e Nicole (Dionne Wudu).

Pentitasi delle proprie azioni, nei prossimi giorni vedremo la Schwarzbach provare a recuperare i rapporti con entrambe le sue “vittime”. Se Il giovane medico si accontenterà effettivamente di qualche parola di scusa, però, lo stesso non varrà per la Alves…

Quando Alexandra – messa con le spalle al muro – le confesserà di aver provato a mandarla in rovina causando un allagamento del Caffè Liebling, infatti, Nicole non reagirà nel modo sperato dalla sua ex datrice di lavoro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: nuova guerra tra Nicole e Alexandra

Comprensibilmente sconvolta di fronte alla meschinità delle azioni della Schwarzbach, la Alves non solo respingerà le scuse di quest’ultima, ma caccerà la donna dal Caffè Liebling, vietandole di mettere piede nel locale in futuro. E a quel punto Alexandra dimostrerà di non avere imparato nulla dai propri errori…

Furiosa per la reazione della sua ex collaboratrice, l’imprenditrice reagirà infatti con una vera e propria dichiarazione di guerra, mirata a ricordare a Nicole chi tra le due detiene il potere: rescinderà il contratto di fornitura di dolci che il Fürstenhof ha siglato con il Caffè Liebling. E a quel punto sarà (di nuovo) guerra aperta! Seguici su Instagram.