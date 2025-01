Tempesta d’amore: Nicole smaschera l’intrigo di Alexandra contro il Caffè Liebling! | Anticipazioni italiane

Uno dei più odiosi crimini di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sta per venire alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Nicole Alves (Dionne Wudu) scoprirà infatti finalmente la verità sul ruolo giocato dalla sua ex datrice di lavoro nel sabotaggio che ha rischiato di mandarla in rovina… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra rovina Nicole

Al momento del suo ingresso in scena, Nicole era profondamente legata alla famiglia Schwarzbach… e ad Alexandra in particolare. Nell’arco di pochi giorni, però, i rapporti tra di loro si sono incrinati a tal punto da portare le due a diventare acerrime nemiche.

Sentendosi sfidata dalla sua ex dipendente, la Schwarzbach ha infatti deciso di vendicarsi causando un allagamento nel Caffè Liebling, da poco rilevato dalla Alves. Un atto di sabotaggio che non ha mandato in rovina Nicole solo grazie all’intervento di Robert (Lorenzo Patané) e Michael (Erich Altenkopf).

Da allora sono ormai passate alcune settimane e la Alves sta finalmente guardando avanti, avendo ormai archiviato il terribile rischio corso. Tra pochi giorni, però, questa brutta storia tornerà sotto i riflettori…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole smaschera Alexandra

Superata la fase di astio nei confronti di Nicole, Alexandra si renderà infatti finalmente conto di aver fatto a quest’ultima un grave torto e di avere nostalgia della loro vecchia amicizia. Nella speranza di recuperare i rapporti, la Schwarzbach si presenterà dunque dalla sua ex collaboratrice, dicendosi pronta a ricucire il loro legame… e non si limiterà alle parole!

Quando l’unica dipendente del Caffè Liebling si metterà in malattia, Alexandra non esiterà infatti a mettersi il grembiule e servire torte e cappuccini ai tavoli pur di aiutare Nicole. Inutile dire che quest’ultima resterà a bocca aperta di fronte al gesto della Schwarzbach e accetterà dunque di ricucire i rapporti. Proprio allora, però, Alexandra commetterà un errore fatale…

Mentre si troverà insieme a Nicole, Christoph (Dieter Bach) e Robert al ristorante per celebrare la loro ritrovata amicizia, la Schwarzbach si lascerà infatti sfuggire un commento sull’allagamento del Caffè Liebling, alludendo ad informazioni che solo il colpevole poteva avere!

Accortasi della gaffe, Alexandra proverà inizialmente a rimediare, ma poi – su consiglio di Christoph – capirà di dover essere sincera con l’amica e confesserà dunque a Nicole tutta la verità. Come reagirà quest’ultima? Seguici su Instagram.