Tempesta d’amore: Robert scopre gli intrighi di Alexandra e passa al contrattacco! | Anticipazioni italiane

Dopo aver passato mesi a tormentare i più deboli, Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sta per trovare un nemico al suo livello! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice si troverà infatti a fare i conti con niente meno che Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). E questa volta per lei la posta in gioco sarà molto alta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra colpisce di nuovo Nicole

La redenzione di Alexandra non durerà a lungo. Eh sì, perché dopo una fase di pentimento in cui chiederà perdono a Leander (Marcel Zuschlag) e Nicole (Dionne Wudu) per i propri crimini, la bella imprenditrice tornerà a dar libero sfogo al proprio lato più meschino.

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni Alexandra si pentirà infatti del proprio intrigo contro Nicole, chiedendo perdono a quest’ultima. Quando però la Alves rifiuterà (comprensibilmente) di chiudere la questione con una stretta di mano, la Schwarzbach reagirà con un nuovo colpo basso, rescindendo il contratto di fornitura di dolci che il Fürstenhof ha siglato con il Caffè Liebling! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert dichiara guerra ad Alexandra

Inutile dire che Nicole sarà furiosa per il comportamento della sua ex datrice di lavoro, ma non darà a quest’ultima la soddisfazione di umiliarla ulteriormente e chiuderà la conversazione senza ulteriori polemiche. Robert, però, non avrà la stessa reazione della sua amata…

Quando quest’ultima gli rivelerà gli intrighi della Schwarzbach, il cuoco non esiterà infatti a passare al contrattacco! L’uomo affronterà dunque Alexandra mettendola di fronte ad un ultimatum: se non revocherà immediatamente la rescissione del contratto col Caffè Liebling, la sua posizione di azionista e direttrice del Furstenhof verrà messo in discussione.

La Schwarzbach si piegherà davanti alle minacce di Saalfeld oppure sarà l’inizio di una nuova guerra? Seguici su Instagram.