Tempesta d’amore: Valentina esce di scena (ma tornerà…) | Anticipazioni italiane

È (di nuovo) momento di addii a Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) lascerà infatti la casa di famiglia per iniziare una nuova avventura di vita insieme all’uomo che ama. Il suo, però, non sarà un addio definitivo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina scopre che Noah la ama

Tornata al Fürstenhof col cuore a pezzi dopo la fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), Valentina sperava di poter ritrovare la felicità nell’hotel di famiglia. E in effetti così è stato! Dopo nuove disavventure sentimentali e professionali, la giovane Saalfeld si è infatti innamorata di Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), decidendo di trasferirsi con quest’ultimo a Bruxelles. Poco prima della sua partenza, però, arriverà un colpo di scena…

Prima di lasciare Bichlheim, la ragazza deciderà infatti di concludere un progetto a cui ha lavorato per mesi: la restaurazione di una vecchia barca. Un progetto che, come sappiamo, l’ha portata ad avvicinarsi notevolmente a Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). E sarà proprio durante l’inaugurazione della loro imbarcazione che Noah farà a Valentina una confessione inaspettata: è stato a lungo segretamente innamorato di lei! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina e Otto lasciano il Fürstenhof

Inutile dire che la Saalfeld resterà a bocca aperta nello scoprire che l’uomo che ha sognato per mesi ricambiava in realtà i suoi sentimenti. I fan della coppia formata da Valentina e Otto potranno però tirare un sospiro di sollievo: benché lusingata dalla confessione di Noah, la Saalfeld capirà infatti che il suo cuore appartiene ormai a von Arnsberg!

E così – dopo essersi lasciata con Noah in rapporti di amicizia – Valentina si preparerà ad affrontare la sua nuova vita a Bruxelles insieme al suo Otto. Nel corso della puntata 4107 i due giovani innamorati lasceranno dunque Bichlheim alla volta del Belgio, circondati dall’affetto di amici e parenti.

Ma sarà un addio definitivo? La risposta è… "ni"! Se per ora un ritorno della giovane Saalfeld nel cast fisso della soap non è previsto, possiamo però anticiparvi che questo amatissimo personaggio non mancherà di farci nuovamente visita nella prossima stagione di Tempesta d'amore…