Tutte le fiction Rai e Mediaset dei prossimi mesi | Anticipazioni 2025

Il 2025 si prospetta un anno di grande fermento nel panorama della fiction italiana, con una vasta gamma di titoli che promettono di coinvolgere il pubblico con storie intense, personaggi memorabili e una varietà di generi in grado di soddisfare ogni tipo di gusto. Le principali emittenti italiane, Rai e Mediaset, si preparano a regalare ai telespettatori una stagione ricca di emozioni, dramma e avventura, attraverso trame che spaziano dalla storia alla contemporaneità.

Rai, come sempre, punta su una selezione di fiction di grande spessore culturale, storico e sociale. L’anno inizia con una miniserie di grande respiro: “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, che porta sul piccolo schermo la vita tormentata di uno dei più grandi poeti italiani, Giacomo Leopardi. La regia è affidata a Sergio Rubini, mentre Leonardo Maltese interpreta il protagonista. Un viaggio nell’animo di un genio letterario, che promette di emozionare e far riflettere.

Poco dopo, il 9 gennaio, torna su Rai 1 una delle fiction più amate dal pubblico: “Un passo dal cielo 8”. Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti e la new entry Raz Degan ci accompagneranno in una nuova stagione, affrontando tematiche ecologiche e sociali, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia dell’ambiente. L’impegno sociale della serie si intreccia con il suo tipico spirito di avventura, che continua a conquistare i telespettatori.

Il 12 gennaio, un’altra protagonista assoluta della fiction italiana, Serena Rossi, tornerà con “Mina Settembre 3”, in cui riprende il ruolo dell’assistente sociale, Mina, impegnata a destreggiarsi tra la vita professionale e quella privata. Le difficoltà e le scelte complesse che affronta ogni giorno offriranno una nuova occasione di riflessione su temi di grande attualità, come le sfide della vita familiare e del lavoro.

Una delle novità più attese è senza dubbio la nuova versione de “Il conte di Montecristo”, che partirà il 13 gennaio. Sam Claflin interpreterà Edmond Dantès, mentre Jeremy Irons vestirà i panni dell’Abate Faria, in una produzione che promette di rinnovare il classico di Alexandre Dumas con un cast internazionale, tra cui attori italiani di grande spessore come Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Nel mese di gennaio, la programmazione di Rai 1 proseguirà con la seconda stagione di “Blackout, Vite sospese” (da martedì 14), un thriller psicologico con Alessandro Preziosi ambientato in un hotel sulle montagne del Trentino, dove un gruppo di turisti si trova intrappolato a causa di una slavina. Le drammatiche vicende umane e le difficili scelte che i protagonisti si troveranno ad affrontare renderanno imperdibile questa nuova stagione.

Alla fine del mese, il 29 gennaio, arriverà “La farfalla impazzita”, con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia Spizzichino, testimone chiave nell’estradizione del criminale nazista Eric Priebke. Una storia che affronta il tema della giustizia, della memoria e della verità storica. A seguire, il 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo, andrà in onda “La bambina con la valigia”, mentre il 18 febbraio Rai 1 proporrà “Champagne – Peppino di Capri”, una miniserie biografica che racconta la vita del celebre cantante.

Febbraio e marzo vedranno il ritorno di grandi successi: “Imma Tataranni 4” (dal 23 febbraio) e “Che Dio ci aiuti 8” (dal 27 febbraio) su Rai 1, mentre Rai 2 offrirà la sesta stagione di “Rocco Schiavone” (19 febbraio) e la quinta di “Mare fuori” (19 marzo).

Sempre a marzo, Rai 1 proporrà il film tv “Carosello”, con Giacomo Giorgio nei panni di uno dei registi del celebre programma televisivo, e la nuova serie “Costanza”, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Protagonista Miriam Dalmazio, che interpreterà una dottoressa dell’Istituto di Paleopatologia alle prese con misteri legati al passato.

Infine, ad aprile, Rai 1 presenterà “Fuochi d’artificio”, con Carla Signoris e Paolo Briguglia, un dramma sulla Resistenza che racconta la lotta di giovani partigiani. A completare l’offerta, la nuova serie poliziesca “Gerri”, con Giulio Beranek e Valentina Romani, che porterà sul piccolo schermo un’indagine complessa e affascinante.

Anche Mediaset risponde con una programmazione variegata, dove il thriller, il drama e le storie inedite non mancano. Una delle novità più attese è “Le onde del passato”, un thriller ambientato sull’Isola d’Elba con Anna Valle nel ruolo di una pilota d’aerei che, per aiutare la sua amica del cuore, si ritrova a fare i conti con un passato difficile. Al suo fianco, Irene Ferri e Giorgio Marchesi.

Sono previsti anche altri titoli molto attesi dal pubblico, come “Tutto quello che ho”, una serie drammatica con Vanessa Incontrada che interpreta un’avvocata alla ricerca della verità sulla morte della figlia, e “Alex Bravo, Poliziotto a modo suo”, la serie che segna il ritorno di Marco Bocci su Canale 5 nel ruolo di un investigatore dotato di un fiuto infallibile.

Inoltre, ci saranno anche “La regola del gioco”, la serie che riporta Alessandra Mastronardi e Max Tortora sull’ammiraglia commerciale, e l’atteso sequel di “Maria Corleone” con Rosa Diletta Rossi, che affronta una seconda stagione incentrata sui legami familiari e sulle ombre della mafia.

Insomma, l’inizio del 2025, si preannuncia ricca di emozioni per gli amanti della fiction italiana, che troveranno nella programmazione di Rai e Mediaset un ampio ventaglio di proposte, che spaziano tra produzioni storiche, thriller, drammi familiari e avventure.