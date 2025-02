La Promessa anticipazioni: Cruz annulla la festa per Maria Antonia, ecco perché

Una decisione improvvisa di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) scombussolerà tutto quanto nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto ciò avrà a che fare con il “recital musicale” che la dark lady deciderà di organizzare per la partenza dell’amica Maria Antonia (Elia Galera).

La Promessa, news: Cruz dice a Maria Antonia che può andare via

La storyline partirà da un’iniziativa di Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Approfittando del ritorno a casa del figlio Manuel (Arturo Sancho) dalla guerra, il marchese lascerà intendere a Cruz che Maria Antonia, molto probabilmente, si sta trattenendo ormai alla tenuta soltanto per farle un piacere. E sottolineerà che, dato che Manuel ha fatto ritorno sano e salvo, non ha più bisogno del suo aiuto.

Inconsapevole del fatto che Alonso le sta facendo quel tipo di discorso per via delle avance che Maria Antonia gli ha rivolto a più riprese, Cruz si lascerà convincere dal marito. E così, un pomeriggio, comunicherà a Maria Antonia che può tranquillamente cominciare a preparare i bagagli perché non intende più trattenerla nella tenuta.

Ovviamente, l’ospite capirà subito che dietro tutto quanto c’è lo zampino di Alonso, soprattutto quando Cruz non vorrà sentire ragioni e la inviterà caldamente ad andare via per riprendere le sue abitudini, le stesse che ha lasciato in sospeso per troppo tempo a causa sua…

La Promessa, trame: la festa d’addio per Maria Antonia

Tuttavia, dato che sarà davvero riconoscente all’amica per esserle stata vicina nei mesi trascorsi da Manuel in guerra, Cruz non vorrà che Maria Antonia vada via senza un saluto degno di lei. E così penserà bene di organizzare un recital musicale, al quale invitare diversi esponenti della società nobile della quale fanno parte.

La festa, comunque, sembrerà sin da subito presentare dei piccoli imprevisti: ad esempio, Manuel minaccerà di non presentarsi all’evento se prima non si scuserà con Catalina (Carmen Asecas). Cruz dovrà dunque fare ammenda e chiederà con successo alla figliastra di tornare a La Promessa, ammettendo tra l’altro di aver fornito incautamente alcune informazioni alla stampa sulla sua rottura con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina)…

La Promessa, spoiler: Cruz decide di annullare la festa per Maria Antonia

In ogni caso, la festa rischierà di trasformarsi in un niente di fatto. Anche se avrà già dato il compito a Petra Arcos (Marga Martinez) di occuparsi della lista degli invitati, Cruz deciderà di sospendere l’evento, soprattutto perché riterrà possibile che molti declineranno l’invito, dato che Manuel non è più visto di buon occhio per essere partito come volontario in guerra con Curro (Xavi Lock) nonostante la neutralità della Spagna.

Anche se avrà accantonato il sontuoso party, Cruz vorrà però comunque indire una cena di famiglia per salutare Maria Antonia, alla quale dirà di sentirsi fortunata per averla come amica. Il tutto mentre Lorenzo de la Mata (Lorenzo Serrano), al corrente di alcuni baci scambiati tra Maria Antonia e Alonso, deciderà di mettere becco nella questione. Ma in che modo? Ve ne parleremo prestissimo… Seguici su Instagram.