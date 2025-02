La Promessa anticipazioni: Lorenzo spiffera a Cruz il bacio tra Alonso e Maria Antonia!

Nessun segreto resta tale a lungo a La Promessa, soprattutto se Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) può utilizzarlo a proprio vantaggio. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, il capitano deciderà infatti di spifferare alla cognata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) che il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) ha baciato Maria Antonia (Elia Galera). Quale sarà dunque la reazione della dark lady? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

La Promessa, news: Cruz invita Maria Antonia ad andarsene

Tutto partirà quando, dato il ritorno di Manuel (Arturo Sancho) a casa dalla guerra, Alonso farà presente a Cruz che forse è il momento di far ritornare a casa Maria Antonia, arrivata nella tenuta solo per sostenerla per via della mancanza del figlio. Inconsapevole del pericoloso avvicinamento tra l’amica e il marito, Cruz ascolterà il consiglio di Alonso e, senza nemmeno darle possibilità di replica, dirà a Maria Antonia che può finalmente riprendere in mano la sua vita perché non ha più bisogno di lei.

Ovviamente, Maria Antonia capirà subito che dietro tutto quanto c’è lo zampino di Alonso e si confiderà proprio con Lorenzo. A quest’ultimo la donna avrà infatti confessato di aver baciato il marchese, senza però sottolineare che lo stesso Lujan l’ha più volte respinta rimarcando di amare soltanto Cruz. Omissione che, in pochissimo tempo, spingerà De La Mata a fare una mossa…

La Promessa, trame: la cena d’addio per Maria Antonia

All’oscuro di tutto ciò che starà accadendo attorno a lei, Cruz deciderà di organizzare un recital musicale per salutare Maria Antonia. Tuttavia, nonostante l’ordine dato inizialmente a Petra Arcos (Marga Martinez) di organizzare una lista di invitati, alla fine la Ezquerdo desisterà dal suo intento. Ciò perché capirà che difficilmente le persone si presenteranno al party, visto che ancora non hanno digerito la decisione di Manuel e Curro (Xavi Lock) di arruolarsi come volontari in guerra.

All’improvviso, Cruz opterà quindi per una cena in famiglia, con Catalina (Carmen Asecas) presente dopo la loro rappacificazione. Piano che potrebbe però saltare definitivamente nel momento in cui Lorenzo deciderà di confesserà a Cruz che Alonso le è stato infedele!

La Promessa, spoiler: Lorenzo spiffera a Cruz che Alonso e Maria Antonia si sono baciati!

Eh sì: approfittando di un momento di distrazione generale, nel quale tutti saranno in apprensione per Martina (Amparo Pinero) dopo la decisione di Ayala (Miquel Garcia Borda) di mandarla in convento, Lorenzo troverà il modo di restare da solo con Cruz. E quando la donna le confermerà che è stata un’iniziativa di Alfonso quella di rimandare Maria Antonia a casa, non si farà remore a spifferare alla cognata del bacio tra i due!

Tali parole manderanno in confusione Cruz, che difenderà di fronte a Lorenzo il marito Alonso sostenendo che non potrebbe mai tradirla. Difesa che sembrerà abbastanza debole, dato che la Ezquerdo sa benissimo che il marchese l’ha tradita in passato con Dolores, la madre di Curro.

Resta dunque da capire quali saranno le successive mosse di Cruz: deciderà di indagare per conto suo per scoprire se Lorenzo le ha detto la verità? Seguici su Instagram.