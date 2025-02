La Promessa anticipazioni: Manuel cerca di scoprire cos’è successo tra Catalina e Cruz

Appena ritornerà dalla guerra, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) sarà mosso da un unico pensiero: scoprire cosa possa essere successo tra la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e la sorella Catalina (Carmen Asecas). Proprio per questo, cercherà di acclarare l’intera faccenda nelle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Catalina e l’isolamento nell’hangar

Come abbiamo avuto modo di dirvi in precedenza, Catalina avrà deciso di lasciare la tenuta per trasferirsi nell’hangar, una decisione che avrà preso non soltanto a causa della fine della sua storia d’amore con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). La Lujan ce l’avrà infatti a morte con Cruz per averle strappato dalle mani la gestione del commercio di marmellate, la stessa che ha poi affidato a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Certa che Cruz le debba delle scuse, Catalina opterà quindi per vivere nell’hangar, approfittando della momentanea assenza di Manuel, in guerra da diversi mesi con Curro (Xavi Lock). Un isolamento che sembrerà trovare fine quando Catalina ritornerà a La Promessa per aiutare Martina (Amparo Pinero) a difendersi dall’accusa di tentato omicidio mossa contro di lei da Ayala (Miquel Garcia Borda). Alla fine, la marchesina finirà però per isolarsi nuovamente appena il conte riuscirà a fare rinchiudere Martina in un sanatorio…

La Promessa, trame: il ritorno dalla guerra di Manuel e Curro

Contemporaneamente a tutto ciò, Manuel e Curro ritorneranno improvvisamente a casa dalla guerra. Manuel in un primo momento non potrà riabbracciare l’amata Jana Exposito (Ana Garces), lontana dalla tenuta insieme a Maria Fernandez (Sara Molina) per prendersi cura di Pia Adarre (Maria Castro), che quasi tutti quanti crederanno sia morta. Di conseguenza, l’uomo avrà modo di concentrarsi sulla situazione tra Catalina e Cruz.

Il marchesino non riuscirà infatti a comprendere che cosa possa avere spinto la sorella ad isolarsi da tutti quanti. Dopo essersi confrontato con Curro sulla faccenda, vorrà dunque vederci chiaro per scoprire se qualcuno gli stia nascondendo qualcosa di grave.

La Promessa, spoiler: Manuel vuole scoprire che cosa è accaduto tra Catalina e Cruz

Di fronte alla reticenza di Catalina, che eviterà di dilungarsi nelle spiegazioni, Manuel tenterà dunque di sondare il terreno con Cruz. Tuttavia, la madre si appellerà ad una sua richiesta per non rispondere. Manuel avrà chiesto, infatti, a tutti i parenti di non fargli domande sui giorni passati al fronte. Cruz farà dunque leva su questo per esigere che il figlio non le chieda nulla sui suoi contrasti con Catalina.

Insomma, Manuel sembrerà arrivare ad un vero e proprio punto morto nelle sue “investigazioni” prima ancora di incominciare. Ad ogni modo, il nostro protagonista non avrà alcuna intenzione di arrendersi e, pur consapevole di andare incontro ad un eventuale litigio, si preparerà a “pressare” Catalina affinché gli racconti una volta per tutte qual è il motivo del dissidio con Cruz.

Stavolta Catalina deciderà di parlare? E, soprattutto, da che parte si schiererà Manuel qualora dovesse scoprire tutto quanto? Seguici su Instagram.