La Promessa anticipazioni: Petra spiffera qualcosa di scomodo a Santos…

Niente da fare: nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Petra Arcos (Marga Martinez) diventerà sempre più cattiva e deciderà di intromettersi pure nel triangolo amoroso formato da Vera Gonzalez (Angela Echaniz), Lope Ruiz (Enrique Fortun) e Santos Pellicer (Manu Imizcoz). Scopriamo insieme in che modo…

La Promessa, news: Vera e il ritorno di fiamma con Lope

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline subirà un nuovo scossone nel momento in cui Vera confesserà a Lope di averlo scaricato perché Santos è a conoscenza di un segreto scottante su di lei. Confessione durante la quale la Gonzalez si guarderà bene dal dire a Ruiz che Pellicer sa che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera.

Comunque sia, grazie a questo discorso “criptico”, Vera avrà modo di spiegare a Lope di non provare alcun tipo di sentimento per Santos, macchiatosi in precedenza di alcuni tentativi di violenza ai suoi danni (per fortuna non andati a segno).

Lope comincerà dunque a preoccuparsi per la difficile situazione nella quale si sarà cacciata Vera. Quest’ultima, in più di un’occasione, dirà però al cuoco di non preoccuparsi, ciò perché sarà certa di poter gestire altre eventuali rappresaglie da parte del figlio di Ricardo (Carlos de Austria).

La Promessa, trame: il bacio tra Lope e Vera

Tutto ciò corrisponderà alla verità? In tal senso, bisogna fare attenzione ad un passaggio fondamentale della trama. Ad un certo punto, Vera non riuscirà a reprimere l’attrazione che sente per Lope e finirà per dargli un romantico bacio nella lavanderia della tenuta. Avvicinamento che verrà osservato da lontano da Petra, la quale non verrà notata dai due piccioncini.

In seguito al bacio, Vera troverà quindi la forza di affrontare Santos, che a sua volta si mostrerà pentito per le volte che avrà tentato di abusare di lei. Mostrandosi comprensiva, la Gonzalez ribadirà a Pellicer che loro due possono essere soltanto amici e non una coppia, come lui vorrebbe. E per la prima volta, nonostante il ricatto, sembrerà riuscire ad allontanare il ragazzo senza ulteriori strascichi…

La Promessa, spoiler: Petra spiffera a Santos il bacio tra Vera e Lope

Questo almeno finché Petra non penserà di metterci lo zampino. Approfittando del rapporto di fiducia che ha instaurato col valletto fin dal primo giorno nel quale ha messo piede a La Promessa, la Arcos non esiterà di rivelare al Pellicer junior di aver visto da lontano un bacio tra Lope e Vera.

Parole delle quali Santos si fiderà ciecamente; ma quale sarà la sua reazione? Se la prenderà ancora con Vera o, peggio ancora, con Lope? Seguici su Instagram.