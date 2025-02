Tempesta d’amore: Eleni sceglie Julian e rinuncia a Leander! E lui… | Anticipazioni italiane

Una decisione dolorosa è in arrivo per la coppia protagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando tra Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) era finalmente riesploso l’amore, la ragazza farà infatti una scelta inaspettata che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian scopre che Eleni è incinta Dopo mesi di separazione, Eleni e Leander si sono finalmente ritrovati. Ormai consapevole del fatto che il medico è l’amore della sua vita, la ragazza ha dunque deciso di troncare la sua relazione con Julian (Tim Borys) per poter vivere liberamente i propri sentimenti per Saalfeld. Proprio quando starà per comunicare al fidanzato la propria decisione, però, la Schwarzbach ha fatto una scoperta sconvolgente: è incinta! Comprensibilmente turbata, la bella protagonista ne parlerà con Leander, che – seppur non entusiasta della notizia – si dirà subito pronto a fare da padre al bambino in arrivo e permettere anche a Julian di essere presente nella vita del piccolo. Rassicurata, si preparerà così a parlare con il fidanzato… peccato solo che nel frattempo quest’ultimo abbia scoperto da solo il test di gravidanza! Sopraffatto dalla felicità all’idea di mettere su famiglia insieme alla donna che ama, Julian abbraccerà entusiasta quest’ultima, senza lasciarle il tempo di spiegare la situazione. E sarà proprio la gioia del compagno a portare Eleni a riflettere sulla propria decisione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni decide di restare con Julian