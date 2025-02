Tempesta d’amore: Greta ottiene il lavoro dei sogni! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Una grande opportunità è in arrivo per Greta Bergmann (Laura Oswald)! Dopo aver conquistato tutti col suo talento ai fornelli, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca riceverà infatti un importante riconoscimento. I problemi, però, non tarderanno ad arrivare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta conquista tutti

Arrivata al Fürstenhof grazie ad un Curriculum Vitae falsificato da André (Joachim Lätsch), Greta mai avrebbe sperato di poter davvero avere una chance nella cucina del prestigioso hotel a cinque stelle. Il suo talento – unito alla determinazione che la contraddistingue – le hanno però permesso di guadagnarsi la fiducia e il rispetto di tutti.

Già positivamente colpito dalle abilità della sua collaboratrice, Robert (Lorenzo Patanè) resterà ulteriormente stupito quando la ragazza salverà la stella del ristorante, preparando un menu perfetto per il critico gastronomico incaricato di valutare la loro cucina. E le conseguenze non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta prende il posto di Robert

Sarà in questo contesto che nei prossimi giorni Robert prenderà una decisione inaspettata: trasferirsi in Italia per qualche mese per aiutare un suo amico a gestire un ristorante in Sardegna. E quale migliore candidata di Greta per prendere il suo posto nella cucina del Fürstenhof?

Con grande sorpresa della Bergmann, Saalfeld nominerà dunque quest’ultima nuova capocuoca del ristorante dell’hotel a cinque stelle! Un riconoscimento che riempirà la ragazza di orgoglio. Purtroppo, però, da grandi poteri derivano grandi responsabilità…

Poco dopo la sua promozione, infatti, Greta si renderà protagonista di un grave errore organizzativo che metterà a rischio il suo nuovo lavoro. La Bergmann riuscirà a cavarsela anche questa volta? Seguici su Instagram.