Tempesta d’amore: Robert, l’incredibile sacrificio per riconquistare Nicole! | Anticipazioni italiane

Se per conquistare Nicole Alves (Dionne Wudu) ha finito per ricorrere a mezzi poco leciti, per farsi perdonare non si fermerà davanti a nulla! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) dimostrerà infatti di essere pronto a tutto pur di salvare la sua relazione con la donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole chiude i rapporti con Robert

Era dalla fine della sua relazione con Lia (Deborah Müller) che Robert non si innamorava. Quando il destino ha fatto sì che il suo sentiero si incrociasse con quello di Nicole, però, lo chef ha finito per commettere un errore dietro l’altro: dopo aver inizialmente respinto la donna accusandola di essere al soldo degli Schwarzbach, ha pensato bene di conquistare la Alves spacciandosi per il misterioso corrispondente epistolare di quest’ultima. Un errore che pagherà caro…

Quando Michael (Erich Altenkopf) – che, come sappiamo, è il vero autore delle email romantiche inviate a Nicole – convincerà Robert a confessare la verità a Nicole, quest’ultima resterà così delusa da decidere di chiudere i rapporti con Saalfeld. L’uomo, però, non si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert fa un grande sacrificio per Nicole

Disperato, Robert tenterà in ogni modo di ottenere il perdono di Nicole, assicurando a quest’ultima di amarla sinceramente. Delle parole che da una parte faranno breccia nel cuore della donna, ma dall’altra non risolveranno il problema principale: la Alves si è “innamorata” dello chef grazie alla corrispondenza con un altro uomo!

Sarà in questo difficile contesto che Robert riceverà un’offerta di lavoro da sogno in Italia, un Paese a cui – come sappiamo – è molto legato. Benché l’opportunità sia assolutamente imperdibile, l’uomo deciderà però di rifiutare per dare la priorità alla sua relazione con Nicole!

Basterà questo incredibile sacrificio a permettere a Saalfeld di riconquistare la bella Alves? Non vi resta che attendere le nostre prossime anticipazioni sulle puntate italiane di Tempesta d’amore per scoprirlo! Seguici su Instagram.