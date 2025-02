Tempesta d’amore: Nicole scopre le bugie di Robert! | Anticipazioni italiane

Costruire una relazione su una bugia non è mai una buona idea. Lo sa bene Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà finalmente di confessare a Nicole Alves (Dionne Wudu) l’inganno con cui l’ha conquistata. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre che Michael ama Nicole

Già messa a dura prova dall’infatuazione di Valentina (Aylin Ravanayr) per Michael, l’amicizia tra quest’ultimo e Robert sta attraversando una nuova durissima crisi… e ancora una volta la “colpa” sarà di una donna!

Come sappiamo i due amici sono entrambi innamorati di Nicole, a cui si sono avvicinati seguendo percorsi diversi: mentre il medico ha iniziato con la Alves un intenso scambio epistolare, lo chef ha invece aiutato la bella imprenditrice a risollevarsi dopo il boicottaggio del Caffè Liebling. In questa già intricata situazione, Robert ha finito per far credere a Nicole di essere l’autore delle appassionate email che l’hanno colpita al cuore, iniziando poi una relazione con lei.

Benché a malincuore, Michael si è visto costretto ad appoggiare l’amico nel suo inganno, reprimendo così i propri sentimenti. Non ci verrà però molto prima che Saalfeld si renda conto che anche il medico è innamorato della Alves! E a quel punto la sua gelosia esploderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert confessa la verità a Nicole

Sopraffatto dalle proprie emozioni, Robert finirà per perdere la testa, arrivando a mettere a rischio la reputazione del suo amato ristorante in un momento importantissimo. Mentre Greta (Laura Osswald) e Hildegard (Antje Hagen) salveranno la situazione in cucina, Michael proverà dunque a calmare l’amico, assicurando a quest’ultimo che non ha nulla da temere: dopotutto Nicole ama lui!

A quel punto Robert recupererà il controllo, ma la pace non durerà a lungo! Quando Michael e Nicole si esibiranno insieme come “piano e voce” per il concerto di apertura per la Festa di primavera del Fürstenhof, lo chef impazzirà infatti di gelosia, finendo per scontrarsi nuovamente col medico. E sarà proprio quest’ultimo a portare Saalfeld ad ammettere a se stesso la dura verità: è così insicuro, perché sa che la sua relazione con la Alves è basata su una bugia!

Sarà così che – colpito dalle parole di Michael – Robert prenderà il coraggio a due mani e farà a Nicole una disperata confessione: non è lui il "poeta" con cui la Alves si è scambiata decine di email d'amore… bensì Michael! E a quel punto tutto cambierà…