Tempesta d’amore: Robert ruba l’identità di Michael per conquistare Nicole | Anticipazioni italiane

Amore e gelosia possono portare un uomo a commettere azioni altrimenti impensabili… e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non fa eccezione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef non esiterà infatti a spacciarsi per un’altra persona pur di far breccia nel cuore della bella Nicole Alves (Dionne Wudu). E l’uomo a cui ruberà l’identità altri non sarà che il suo miglior amico: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael e Robert rivali per Nicole

Per oltre dieci anni Michael e Robert sono stati amici intimi, sempre pronti a sostenersi a vicenda per affrontare le avversità della vita… problemi di cuore inclusi! Nei prossimi giorni, però, la loro amicizia verrà messa a dura prova. E la colpa sarà di una bellissima donna…

Come sappiamo, Saalfeld ha da tempo perso la testa per Nicole, la nuova proprietaria del Caffè Liebling. A sua insaputa, però, quest’ultima ha iniziato una corrispondenza epistolare con un ammiratore segreto, formando con quest’ultimo un legame platonico ma molto profondo, tanto che da entrambe le parti inizieranno a nascere dei sentimenti.

Ebbene, col tempo Nicole si convincerà che il suo “compagno di penna” sia Robert, mentre in realtà è Michael a nascondersi dietro ai poetici messaggi che le hanno sciolto il cuore. E così – quando i due uomini scopriranno la situazione – ne esploderà un’accesa discussione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert si finge Michael per conquistare Nicole

Se Saalfeld accuserà l’amico di aver provato a rubargli la donna che ama, il medico dichiarerà di non avere nessun interesse nei confronti della Alves e si dirà pronto a chiarire l’equivoco. Prima che possa farlo, però, accadrà qualcosa di inaspettato: vedendo Nicole chiaramente invaghita del suo misterioso corrispondente, Robert le farà credere di essere stato lui a mandarle le romantiche email!

Avrà così inizio una situazione decisamente poco piacevole in cui Saalfeld non solo ingannerà costantemente la donna che ama, ma pretenderà addirittura che Michael scriva per lui le email da inviare alla donna in modo da risultare più credibile. L'inganno di Robert sortirà gli effetti sperati? Per ora vi anticipiamo lo chef è destinato a pentirsi amaramente della propria mancanza di sincerità…