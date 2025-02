Tempesta d’amore: Robert scopre che Michael ama Nicole… e perde la testa! | Anticipazioni italiane

La già fragile amicizia di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sta per essere messa definitivamente alla prova! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef avrà infatti la conferma di ciò che sospetta ormai da tempo: il suo migliore amico è innamorato della sua fidanzata! E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael torna a scrivere a Nicole

Il triangolo con al centro Nicole Alves (Dionne Wudu) sta diventando sempre più intricato! Invaghitasi di un misterioso spasimante con cui si è scambiata email sempre più intime, la donna ha iniziato una relazione con Robert, convinta che sia proprio quest’ultimo il suo romantico corrispondente. Peccato solo che il vero autore delle poetiche frasi che l’hanno fatta innamorare sia in realtà Michael!

Come sappiamo, il medico ha accettato di appoggiare l’inganno di Robert in nome della loro amicizia. Quando però riceverà una nuova email da Nicole, Michael non resisterà alla tentazione di riprendere segretamente la sua appassionata corrispondenza con la donna…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert scopre che Michael ama Nicole

Come prevedibile, non ci vorrà molto prima che Robert scopra quanto sta accadendo alle sue spalle e affronti l’amico per quel vero e proprio “tradimento”. Ebbene, inizialmente Michael proverà a giustificarsi sostenendo di aver semplicemente voluto aiutare il cuoco a risolvere un’incomprensione con la Alves. Ben presto, però, capirà di non poter più nascondere la verità: si è innamorato della donna!

Inutile dire che per Robert si tratterà di uno shock. Nonostante avesse inizialmente sospettato che l'amico provasse qualcosa per Nicole, il cuoco si era infatti fidato delle rassicurazioni del medico. Sentendosi doppiamente tradito, Saalfeld finirà così per perdere la testa, mettendo a rischio non solo la sua amicizia decennale con Michael, ma anche la reputazione del suo amato ristorante…