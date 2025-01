Tempesta d’amore: Michael e Nicole, ricominciano i messaggi d’amore segreti! E Robert… | Anticipazioni italiane

Un importantissimo momento di svolta è in arrivo per uno dei triangoli più appassionanti di questa diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Nicole Alves (Dionne Wudu) sembrava essere definitivamente esploso l’amore, la donna tornerà infatti ad avvicinarsi a Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Nicole diventano una coppia

Dal momento in cui ha messo piede a Bichlheim, Nicole ha fatto girare più di una testa. Se Robert si è subito invaghito della nuova arrivata tanto da sfruttare ogni occasione per avvicinarsi a lei, quest’ultima ha invece iniziato uno scambio epistolare sempre più intimo con un ammiratore anonimo (dietro cui si nasconde Michael).

Benché perdutamente innamorato della bella Alves, il medico ha però deciso di mettere al primo posto la sua amicizia con Saalfeld, arrivando a permettere a quest’ultimo di spacciarsi per l’anonimo poeta di cui la donna è invaghita. E così – ignara di come stiano davvero le cose – Nicole ha iniziato una relazione con Robert, spezzando il cuore del povero Michael. Le cose sono però destinate presto a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael e Nicole tornano a scriversi

Per non destare sospetti nella sua amata – già sorpresa dalle notevoli divergenze tra la persona da lei conosciuta tramite email e come Robert è nella vita reale – Saalfeld ha chiesto a Nicole di chiudere il “loro” scambio epistolare, limitandosi alla relazione di persona.

Quando però lo chef ferirà la Alves con un’esternazione decisamente poco in linea con il carattere empatico della persona che le scriveva poesie d’amore, la donna deciderà di scrivere al suo amato un’email nella speranza di chiarire la situazione.

Ebbene, quando Michael vedrà comparire il messaggio della sua amata, non potrà evitare di rispondere con un'email piena di sentimento, violando così la promessa fatta a Robert. E non è finita qui! Il medico nasconderà anche all'amico di aver ripreso segretamente la sua relazione epistolare con Nicole, dando così inizio ad una catena di eventi che porteranno lo chef ad una decisione drastica…