Tempesta d’amore: Theo accetta di curarsi, ma inganna Lale! | Anticipazioni italiane

Affrontare i propri fantasmi è tutt’altro che semplice… e Theo Licht (Lukas Leibe) non fa eccezione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane si ritroverà infatti di fronte ad una durissima prova di coraggio, finendo per mentire alla persona che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale crede che Theo sia malato

Fin dal momento del suo ingresso in scena è stato chiaro che Theo ha qualcosa che non va. Perennemente irrequieto e distratto, il giovanotto sembra infatti riuscire a dimenticare con disarmante facilità qualunque cosa… inclusi importanti incarichi di lavoro!

Non c’è dunque da stupirsi se Lale Ceylan (Yeliz Simsek) – preoccupata per il suo amato – si rivolgerà a Leander (Marcel Zuschlag) per un consulto, scoprendo che il giovane Licht potrebbe soffrire di ADHD, la sindrome da iperattività e deficit di attenzione. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo mente a Lale

Decisa ad aiutare l’uomo che ama, Lale proverà dunque a parlare con Theo, tentando di convincere quest’ultimo a rivolgersi ad un medico per una diagnosi esatta. Purtroppo, però, il suo interessamento non verrà recepito nel modo sperato: di fronte alle parole della Ceylan, Licht si infurierà e rifiuterà drasticamente di rivolgersi ad un medico!

Mortificata, la fitness trainer prenderà le distanze, interrogandosi se sia stato giusto calcare in quel modo la mano del ragazzo. Nel frattempo, però, quest’ultimo inizierà a ripensare alle parole di Lale e – complice l’intervento di Alfons (Sepp Schauer) – prenderà la difficile decisione di rivolgersi ad un medico.

Sarà così che Theo si presenterà da Michael (Erich Altenkopf), che – dopo averlo ascoltato con attenzione – gli raccomanderà una visita da uno psichiatra. Il giovane facchino seguirà il consiglio del medico?

Purtroppo la risposta è “no”, almeno all’inizio. Sopraffatto dalla situazione, Licht finirà infatti per mentire a Lale, sostenendo che Michael lo ha trovato in piena salute. Purtroppo, però, la verità non tarderà a venire alla luce… Seguici su Instagram.