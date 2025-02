Tempesta d’amore: Lale crede che Theo abbia una malattia psichica… e lui perde la testa! | Anticipazioni italiane

Una delle più storyline più interessanti degli ultimi anni sta finalmente per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni emergerà infatti il filone legato alla salute mentale di Theo Licht (Lukas Leibe): un tema che sta particolarmente a cuore a Lale Ceylan (Yeliz Simsek)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale preoccupata per Theo

Dopo un avvicinamento lento ma costante, Lale e Theo sembrano aver finalmente rotto gli indugi. Nonostante il loro primo appuntamento non si sia concluso nel modo sperato, questi due giovani personaggi hanno superato le loro differenze, tanto che tra loro si arriverà ad un bacio appassionato.

Sempre più innamorati (nonostante i tentativi di Theo di negare anche a se stesso ciò che prova), i due decideranno dunque di ripetere il loro primo appuntamento, trovandosi in birreria per una serata romantica. Ancora una volta, però, le cose non andranno come sperato…

La costante irrequietezza ed iperattività del giovane Licht porteranno infatti quest’ultimo a rovinare tutto, lasciando la Ceylan sia amareggiata che preoccupata. Oltre alla delusione per l’esito della serata, infatti, la ragazza non potrà fare a meno di chiedersi se lo strano comportamento del suo amato abbia delle cause mediche…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale crede che Theo abbia l’ADHD

Sempre più preoccupata, la fitness trainer chiederà dunque un parere a Leander (Marcel Zuschlag), che – sulla base dei sintomi descritti dall’amica – azzarderà un’ipotesi: Theo potrebbe soffrire di ADHD, ovvero la sindrome da iperattività e deficit di attenzione. Un vero e proprio disturbo del neurosviluppo con gravi ripercussioni sulla vita sociale e lavorativa di chi ne è affetto.

Inizialmente restia all’idea di parlarne apertamente con il suo amato, di fronte al peggioramento dei sintomi di quest’ultimo Lale non vedrà altra scelta se non affrontare il giovane Licht, rivelandogli i suoi sospetti e offrendogli il proprio sostegno. La reazione del ragazzo, però, non sarà quella sperata…

Sconvolto dalla scoperta che Lale ha parlato alle sue spalle con un medico senza dirgli nulla, Theo perferà totalmente il controllo: invece che ringraziare la fitness trainer per l’interessamento, la aggredirà accusandola di essersi spinta oltre ogni limite e si rifiuterà drasticamente di rivolgersi ad un medico! E a quel punto la Ceylan non saprà più cosa fare…

Sarà questo l'inizio di una storyline interessantissima che toccherà con grande tatto una tematica molto delicata. Continuate a seguirci per scoprire cosa accadrà!