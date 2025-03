Tradimento anticipazioni: attentato a Tolga!

Pericolo imminente per Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale lo psicopatico Behram Dicleli (Aras Aydın). Vediamo dunque insieme che cosa succederà…

Tradimento, news: Behram e le minacce ad Oylum

La storyline prenderà il via nel momento in cui Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) scoprirà che aspetta un figlio da Behram. Dato che non si sentirà pronta a diventare madre e nutrirà ancora dei sentimenti per Tolga, la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) penserà di ricorrere all’aborto ma Behram non le renderà affatto la cosa facile.

Mostrando per la prima volta il suo carattere da sociopatico, il cugino di Nazan Tokluca (Meltem Baytok) inizierà a parlare di matrimonio. E, come se non bastasse, metterà uno dei suoi scagnozzi, Levant, alle calcagna di Oylum, trasformandolo nel suo assistente personale.

Questo sarà il preludio di vere e proprie minacce, che si innescheranno quando la Yenersoy si recherà in gran segreto in una clinica privata, accompagnata da Zeynep (Canan Ürekil), con il fine di abortire. In quell’occasione, Behram le impedirà infatti di andare fino in fondo e sottolineerà che non esiterà a fare del male ai suoi cari qualora dovesse ritentarci…

Tradimento, trame: Oylum si riavvicina a Tolga

Occhio dunque a quello che succederà in seguito a tutti questi fatti. Nel momento in cui il fratello Ozan (Yusuf Çim) verrà ferito da un colpo di pistola e ricoverato d’urgenza in ospedale, Oylum non riuscirà a reprimere i sentimenti che sente per Tolga quando quest’ultimo le darà tutto il suo supporto per ciò che sta accadendo al parente.

A quel punto, anche se avrà cominciato una sorta di relazione con Selin (Burcu Söyler), Tolga rinnoverà a Oylum i suoi sentimenti. Dichiarazione che verrà accolta di buon grado dalla Yenersoy, che a sua volta lascerà intendere a Kaşifoğlu che lo ama. Tuttavia la riconciliazione verrà osservata da lontano da Behram, il quale sceglierà così di passare all’azione e concretizzare le sue minacce…

Tradimento, spoiler: attentato a Tolga!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, durante un tragitto in auto, Tolga verrà inseguito da un’altra vettura coi vetri oscurati. Ad un certo punto, un finestrino della stessa si aprirà e partiranno dei colpi di pistola in direzione di Kaşifoğlu. Quest’ultimo, fortunatamente, non risulterà ferito, ma la notizia dell’attentato ai suoi danni verrà scritta immediatamente su tutti i giornali.

Da un lato, quanto accaduto spingerà Oltan (Cem Bender) a cercare di riavvicinarsi al figlio. Dall’altro Behram parlerà ad Oylum e le dirà a chiare lettere che è stato lui a tentare di fare del male a Tolga. Confessione che spingerà la ragazza a rompere ancora una volta con Kaşifoğlu, al quale comunicherà di essersi sbagliata qualche ora prima in ospedale e che il suo cuore batte per Behram.

Il tutto mentre, dopo aver effettuato la prima ecografia, Oylum comincerà ad avere dei dubbi sull'aborto. Dopo aver sentito battere il cuoricino, la Yenersoy inizierà infatti a pensare che sbarazzarsi del bambino che ha in grembo non è forse la scelta giusta…