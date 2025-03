La Promessa anticipazioni: Ayala chiede a Margarita di sposarlo!

Superati (almeno apparentemente!) i contrasti con la “figliastra” Martina de Lujan (Amparo Piñero), il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) continuerà a portare avanti il suo piano: diventare il marito di Margarita (Cristina Fernandez). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, chiederà alla “fidanzata” di sposarlo; ma quale sarà la risposta della donna? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Ayala chiede perdono a Martina

La faccenda si delineerà nel momento in cui, dopo la fuga dal sanatorio grazie all’aiuto di Curro de la Mata (Xavi Lock), Martina riuscirà ad impedire ad Ayala di rinchiuderla in un convento. Dato che Margarita si starà allontanando sempre di più da lui, Ayala dovrà dunque rivedere il suo “piano” creato ad hoc per sbarazzarsi della figliastra e le permetterà di restare a La Promessa.

Tuttavia, il conte dovrà risolvere un ulteriore problema: Martina vorrà infatti scoprire chi possa aver avvelenato Ignacio con la cicuta, creandole diversi problemi perché l’uomo ha riversato la sua ira contro di lei. Indagini che Ayala non potrà permettere che vadano avanti, visto che – proprio come sospettato da Petra Arcos (Marga Martinez) – avrà ingerito di sua iniziativa un quantitativo n0n mortale di veleno per gettare ombre sulla giovane Lujan. Proprio per questo, sceglierà di chiederle perdono nel corso di una cena…

La Promessa, trame: nuove tensioni in arrivo tra Ignacio e Martina?

Di fronte a tutti i parenti, Ignacio sosterrà infatti di avere richiesto un secondo parere medico e svelerà a tutti quanti che, a detta del dottore, il malore del quale ha sofferto potrebbe essere anche totalmente slegato dall’ingerimento della cicuta. Parole con cui, di fatto, Ayala scagionerà Martina, che così vedrà completamente ripulito il suo nome e potrà tirare un sospiro di sollievo.

Ma da quell’istante in poi Martina potrà effettivamente fidarsi di Ayala? Ovviamente no. Vi anticipiamo che, durante un ulteriore scambio di idee, Ignacio farà presente alla ragazza che, in realtà, non ha consultato un secondo medico, ma ha scelto semplicemente di accantonare la questione per non creare ulteriori fratture alla relazione con Margarita. Chiarimento che indispettirà Martina, la quale manterrà la calma e, dichiarandosi per l’ennesima volta innocente, prometterà al conte che non opporrà più resistenza al suo matrimonio con la madre…

La Promessa, spoiler: Ayala chiede a Margarita di sposarlo!

Fatto sta che, al termine del confronto con Martina, Ayala non esiterà ad inginocchiarsi di fronte a Margarita per chiederle di sposarlo. A sorpresa, la vedova Lujan non risponderà subito sì alla richiesta del conte, ma sosterrà che deve ancora pensare bene al da farsi, perché è rimasta scottata dalle accuse infondate e dalla guerra che lui per settimane ha mosso alla figlia.

Mostrandosi dispiaciuto, Ignacio chiederà dunque perdono anche a Margarita per come si è comportato e le dirà che devono mettere il passato alle spalle, se davvero vogliono essere felici. Scuse che convinceranno Margarita, che a quel punto dirà di sì e si lascerà andare ad un bacio appassionato con Ayala. Consenso che avvicinerà l’uomo sempre di più al suo obiettivo: entrare in possesso del 25% de La Promessa… Seguici su Instagram.