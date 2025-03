La Promessa anticipazioni: Cruz “lascia” Alonso, ecco perché

La partenza di Maria Antonia (Elia Galera) rappresenterà l’inizio di una vera e propria crisi coniugale tra Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La promessa, la marchesa comunicherà al consorte che tra di loro è finita…

La Promessa, news: la partenza di Maria Antonia

La situazione si complicherà quando, approfittando del ritorno del figlio Manuel (Arturo Sancho) dalla guerra, Alonso farà presente a Cruz che molto probabilmente Maria Antonia desidera tornare a casa. Il marchese sottolineerà infatti che l’ospite ha messo da parte la sua vita solo per starle accanto nei mesi di lontananza di Manuel. Parole che troveranno d’accordo Cruz, la quale spingerà dunque Maria Antonia a lasciare La Promessa non dandole nemmeno la possibilità di opporre resistenza.

Cruz capirà cosa c’è dietro il discorso di Alonso soltanto quando Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) la metterà al corrente del fatto che il marito ha baciato diverse volte Maria Antonia.

Inaspettatamente, Cruz sceglierà di non affrontare Alonso, né tanto meno la sua migliore amica, con cui avrà un rapporto cordiale fino al giorno della sua partenza. Giornata nella quale darà però ad Alonso un segnale inequivocabile…

La Promessa, trame: il regalo di Cruz per Maria Antonia

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Cruz darà a Maria Antonia un collier prestigioso che anni prima le aveva donato Alonso. Conscio del fatto che la consorte teneva tantissimo a quell’oggetto, il marchese di Lujan capirà subito che c’è qualcosa che non va ed osserverà con attenzione ogni mossa di Cruz.

E così una sera, dopo aver notato la sua palese freddezza, Alonso si introdurrà in camera di Cruz per chiederle se le vada di passare la notte con lui. Richiesta che farà andare di matto la Ezquerdo, la quale a quel punto vuoterà in parte il sacco con il consorte…

La Promessa, spoiler: Cruz “lascia” Alonso

In preda alla collera più totale, Cruz farà presente ad Alonso che può considerare definitivamente chiuso il loro matrimonio e non gli darà altre spiegazioni in merito. Ovviamente, la Ezquerdo ribadirà al consorte che dovranno mantenere le apparenze con tutti gli abitanti de La Promessa, ma Alonso vorrà vederci più chiaro sulla questione e tenterà invano di parlare con Cruz, che invece sceglierà il silenzio totale.

A quel punto, Alonso si confiderà con il figlio Manuel per capire il da farsi, ma nei giorni successivi a tale discorso continuerà a non comprendere fino in fondo perché Cruz abbia preso una decisione così estrema. Almeno finché, stremata dall’ennesimo tentativo di riconciliazione col marito, la Ezquerdo sbotterà nuovamente e gli chiederà conto della sua liaison con Maria Antonia.

Quale sarà dunque la reazione di Alonso una volta messo con le spalle al muro? Seguici su Instagram.