La Promessa anticipazioni: Romulo costretto a rivelare che Pia è ancora viva!

Il giallo legato all’assassinio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra) costringerà Romulo Baeza (Joaquin Climent) a “tradire” Pia Adarre (Maria Castro). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il maggiordomo rivelerà infatti a qualcuno che l’ex governante della tenuta è ancora viva e vegeta. Perché lo farà? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: giallo per l’omicidio di Gregorio

Tutto partirà quando Gregorio verrà ritrovato morto dalla guardia civile in seguito ad uno sparo che gli sarà stato inferto in pieno petto. A quel punto, il sergente Burdina (Fran Cantos) farà visita alla tenuta e comunicherà a Romulo del decesso dell’ex maggiordomo.

Baeza non potrà fare a meno di preoccuparsi perché sarà consapevole del fatto che l’ultima persona che ha visto vivo Gregorio è il “marchesino” Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Il fidanzato di Jana Exposito (Ana Garces) aveva infatti scelto di incontrare qualche ora prima Gregorio per offrirgli del denaro in cambio della sua partenza dal marchesato di Lujan e la promessa di lasciare in pace la moglie Pia: un accordo che il Castillo aveva rifiutato, motivo per il quale Manuel gli aveva concesso ulteriori 48 ore di tempo per pensarci…

La Promessa, trame: le indagini di Burdina vanno avanti e…

In cerca di un modo per proteggere Manuel, Romulo racconterà dunque una serie di menzogne a Burdina, nascondendogli tra l’altro che Pia e il defunto Gregorio avevano un figlio in comune, il piccolo Diego. Tale particolare farà andare su tutte le furie il sergente, appena ne verrà a conoscenza. E, come se non bastasse, Romulo dovrà anche giustificare la presenza tra le tasche di Castillo di una bustina con il marchio de La Promessa.

Romulo farà sapere a Burdina che ha fatto recapitare lui quella lettera a Gregorio, ma preciserà che alla fine non è riuscito ad incontrarlo. A quel punto, messo alle strette dalle domande del funzionario di Stato sul motivo dell’incontro sfumato, a Baeza non resterà altra scelta se non quella di raccontare la verità…

La Promessa, spoiler: Romulo costretto a rivelare che Pia è ancora viva!

Eh sì: Romulo alla fine dirà a Burdina che Pia ha soltanto inscenato la sua morte per difendersi dalle minacce e dalle aggressioni di Gregorio. Una confessione in piena regola che metterà la Adarre in forte difficoltà, dato che Burdina non se la sentirà del tutto di escludere l’idea che la donna possa essere l’assassina del marito.

Proprio per questo, Burdina si farà accompagnare da Romulo nella casa di Ramona (Inma Perez Quiros) nella quale Pia si starà nascondendo ormai da diverse settimane. L’incontro tra Pia e Burdina sarà piuttosto teso, ma alla fine il Sergente sembrerà decidere di mantenere ancora nascosta la messinscena del suo suicidio.

Una mossa studiata per spingere Pia a tradirsi e verificare se abbia davvero ucciso Gregorio? Vi anticipiamo che la “soffiata” di Romulo non farà affatto felice la Adarre, che proprio in quei giorni stava progettando di partire per ricongiungersi al piccolo Diego. Pur comprendendo le ragioni che hanno spinto Baeza ad agire in tal senso, Pia non intenderà infatti rimandare la sua partenza… ma alla fine andrà via davvero? Seguici su Instagram.