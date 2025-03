Tempesta d’amore: Ana si (re)innamora di Philipp! E inizia la loro storia… | Anticipazioni italiane

Un nuovo “magic moment” sta per emozionare i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Con la diciannovesima stagione ormai prossima al suo gran finale, nelle prossime puntate della soap assisteremo infatti all’incontro che darà inizio alla storia d’amore principale della prossima annata. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana e Philipp legati nel passato

Con Leander (Marcel Zuschlag) e Eleni (Dorothée Neff) ormai vicini alle loro tanto attese nozze, tutto è pronto per una nuova coppia di protagonisti! Nei prossimi giorni faremo infatti la conoscenza di due dei tre personaggi destinati a ricoprire un ruolo centrale nella prossima stagione di Tempesta d’amore: Philipp Brandes (Robin Schick) e Ana Alves (Soluna-Delta Kokol). E non si tratterà di due totali sconosciuti…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Philipp è infatti il più vecchio amico di Noah (Christopher Jan Busse) ed è stato cresciuto dagli Schwarzbach come parte della famiglia. Una famiglia allargata a cui apparteneva anche Ana, in quanto figlia di Nicole (Dionne Wudu), la storica governante del clan di imprenditori.

Ana e Philipp si conoscono dunque da tempo e la loro si rivelerà essere molto più di una semplice amicizia… almeno da parte della Alves! Anni fa quest’ultima rischiò infatti di annegare e solo l’eroico intervento del giovane Brandes evitò il peggio. Un gesto che portò la ragazza ad innamorarsi segretamente del suo salvatore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana si innamora di Philipp

Parecchi anni dopo – e, più precisamente, nel corso della puntata 4143 – Ana e Philipp si ritroveranno casualmente al Fürstenhof, dove entrambi sono giunti per ragioni diverse: il giovanotto per preparare un soggiorno confortevole per la sua anziana prozia, mentre la Alves sarà in visita alla madre Nicole. Inutile dire che la Alves sarà al settimo cielo di fronte a questo incredibile segno del destino, in quanto non ha mai davvero dimenticato il suo vecchio amore di gioventù… e ne avremo presto la riprova!

Poco dopo il suo arrivo a Bichlheim, Ana sarà infatti protagonista di un piccolo incidente che riporterà a galla i suoi mai svaniti sentimenti: nel tentativo di salvare un gattino in difficoltà, rimarrà bloccata in cima ad un albero e sarà proprio Philipp a salvarla! Il risultato? La Alves si (re)innamorerà perdutamente del suo salvatore e si convincerà che quest’ultimo sia destinato a diventare il suo grande amore. Peccato solo che Brandes non sia come appare…

Scopriremo infatti col tempo che il giovanotto nasconde un animo cinico, di cui Ana è totalmente all'oscuro. E sarà proprio il conflitto interiore di Philipp a rappresentare il maggior ostacolo per la felicità di questa coppia. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore per l'inizio di questa appassionante love story!