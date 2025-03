Tempesta d’amore: Michael scopre che Nicole è stata drogata e… | Anticipazioni italiane

Una sconvolgente verità sta per venire alla luce! Dopo innumerevoli malintesi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) scoprirà infatti quanto realmente accaduto a Nicole Alves (Dionne Wudu). E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael crede che Nicole abbia una dipendenza

Benché legati da profondi sentimenti, Nicole e Michael non sembrano proprio riuscire a diventare una coppia. Dopo una lunga serie di malintesi, i due innamorati si troveranno infatti più distanti che mai a causa di uno spiacevole incidente: durante un appuntamento col medico, la donna apparirà fuori controllo e flirterà apertamente con un totale sconsciuto!

La situazione peggiorerà quando – già sconcertato dall’accaduto – il medico assisterà ad una scena fuorviante che lo porterà a convincersi del fatto che la sua amata faccia abuso di farmaci. A sua insaputa, però, la verità è molto diversa…

La “colpa” dell’incidente è infatti di Theo (Lukas Leibe), che ha somministrato all’ignara Nicole un medicinale per l’ADHD nella speranza di aiutarla a calmare i nervi, finendo però per sortire l’effetto opposto! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo confessa la verità a Michael

Mortificato per il guaio da lui involontariamente causato, Theo cercherà dunque di rimediare provando a far riappacificare i due innamorati. Con l’aiuto della fidanzata Lale, il giovanotto organizzerà dunque per Michael e Nicole una romantica escursione con degli alpaka! Purtroppo, però, i risultati non saranno quelli sperati…

Dopo un inizio promettente, Niederbühl e la Alves finiranno infatti ancora una volta per discutere, allontanandosi ulteriormente. E a quel punto Theo non vedrà altra soluzione se non confessare al medico tutta la verità! Come reagirà Michael di fronte a quell’inaspettata rivelazione? Seguici su Instagram.