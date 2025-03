Tempesta d’amore: Vroni appare ad Eleni. Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Una graditissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap assisteremo infatti all’inaspettato ritorno di un personaggio scomparso troppo prematuramente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d'amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni ripensa a Vroni La storia d'amore di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) è stata inevitabilmente segnata da un evento drammatico: la morte di Vroni (Selina Weseloh), l'ultimogenita di Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer). Una tragedia che ha non solo spezzato il cuore degli Schwarzbach, ma anche causato una frattura apparentemente insanabile tra i due protagonisti. Distrutta dal dolore, Alexandra aveva infatti accusato il povero Leander per l'accaduto, arrivando a creare delle prove false contro di lui e distruggendo la relazione del medico con Eleni. Fortunatamente, però, alla fine l'amore ha trionfato ed i due protagonisti si sono ritrovati, tanto da decidere di sposarsi al più presto! Non c'è dunque da stupirsi se – a ridosso del giorno delle sue nozze – Eleni finirà per ripensare alla sfortunata sorellina… Spoiler Tempesta d'amore, news italiane: Eleni sogna Vroni Sarà in queste circostanze che la giovane Schwarzbach – stremata dai preparativi delle sue nozze – si appisolerà, finendo per avere una visione onirica inaspettata: sua sorella Vroni le comparirà in sogno, spingendola a cercare un luogo misterioso per poter assicurare a se stessa e Leander un futuro felice. Si tratterà di un semplice frutto dell'immaginazione? Non per Eleni! Già protagonista di esperienze quasi magiche (il suo primo incontro con Leander avvenne per l'appunto in un sogno), la Schwarzbach prenderà dunque molto sul serio le parole della sorella, tanto da decidere di mettersi alla ricerca del luogo misterioso. Avrà successo?