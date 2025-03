Tradimento anticipazioni: Tarik accusa Yeşim del suo avvelenamento ma…

L’avvelenamento ai danni del “compagno” Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) sarà un altro grattacapo da affrontare per l’arrivista Yeşim Denizeren (Asena Girişken). Proprio per questo, la donna cercherà di cavarsela con una bizzarra spiegazione una volta che verrà scoperta. Vediamo dunque cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento…

Tradimento, news: l’avvelenamento a Tarik

Tutto partirà quando Tarik deciderà di diseredare i figli maggiori Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) per intestare il suo patrimonio ultramilionario esclusivamente alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer). A quel punto, dato che l’avvocato avrà smesso da tempo di darle dei soldi, Yeşim farà sapere alla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) che intende uccidere Tarik per intascarsi tutto il patrimonio intestato alla figlia.

Per riuscire nel suo intento, Yeşim farà dunque sì che Tarik beva un bicchiere di champagne con all’interno una pastiglia in grado di procurargli un infarto. In realtà, dopo aver innescato il malore, Yesim sarà costretta a ritornare suoi suoi passi e a soccorrere l’uomo. Ciò perché, rovistando tra le sue cose, capirà che Öykü diventerà milionaria solo al compimento del venticinquesimo anno d’età.

Tale circostanza la porterà ad improvvisare quando la dottoressa che salverà Tarik scoprirà che è stato avvelenato con un farmaco…

Tradimento, news: Yeşim cerca di far ricadere la colpa su Güzide

Ovviamente, come facilmente prevedibile, Yeşim spingerà Tarik a credere che sia stata l’ex moglie Güzide Özgüder (Vahide Perçin) ad attentare contro la sua vita. E per far sì che la sua accusa risulti veritiera, Yeşim chiederà con successo a Ilknur di introdurre a casa di Güzide il flacone delle incriminate pasticche.

Fortunatamente, la domestica Zeynep (Canan Ürekil) si renderà conto dello stratagemma e, con l’aiuto di Ümit Özgüder (Cem Sürgit), riporterà da Yeşim le pasticche, le stesse che verranno ritrovate da Tarik. Quest’ultimo inizierà a farsi delle domande proprio su Yeşim…

In ogni caso la svolta vera e propria arriverà quando Güzide riuscirà a rientrare in possesso della sua vecchia casa, sbattendo fuori Yeşim e la zia Ilknur. Durante un acceso confronto, verrà fuori anche l’avvelenamento legato alle pasticche…

Tradimento, spoiler: Tarik accusa Yeşim del suo avvelenamento ma…

Discorso che ovviamente, col trascorrere delle ore, porterà Tarik a puntare il dito contro Yeşim circa il suo avvelenamento. Dato che sarà stata scoperta, alla donna non resterà quindi altro da fare che trovare una scusa strampalata.

In pratica, Yesim confesserà a Tarik di avergli dato una pastiglia; tuttavia sottolineerà che intendeva soltanto farlo addormentare – e non procurargli un infarto – affinché credesse che fossero stati insieme quella notte. “Incentivo”, a suo dire, per spronarlo a riprendere la loro relazione una volta per tutte.

Con tale confessione, Yeşim addosserà la colpa ad un fantomatico medico, lo stesso che le avrebbe dato la posologia sbagliata del farmaco. Ma Tarik crederà davvero alle parole della Denizeren? Compreso il fatto che ha cercato di scaricare la colpa a Güzide poiché presa dal panico? Seguici su Instagram.