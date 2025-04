La promessa, anticipazioni 30 aprile e 1 maggio: addio Salvador!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio 2025

Romulo va a trovare Pia e i due finiscono per discutere di Jana e Manuel, sottolineando l’importanza di non interferire nel loro rapporto. Romulo decide di avvisarli che non intende rivelare ai marchesi la loro relazione e augura loro felicità. Nel frattempo, Catalina e Lorenzo hanno un confronto sull’attività delle marmellate. Il capitano si lamenta con Alonso per l’insolenza di Catalina, ma il marchese lo rimprovera. È il giorno della partenza di Salvador, che saluta La Promessa, i signori e la sua amata Maria.

Marcelo inizia il suo lavoro di valletto, ma Teresa è piuttosto preoccupata che possa commettere errori. Simona riceve con gioia la prima lettera della figlia Virtudes, che le racconta che la sua nuova vita è iniziata bene. Ricardo cerca di capire perché ultimamente Romulo si comporti in maniera strana. Julia è ancora a palazzo, il che provoca una certa ansia in Curro, data la loro conversazione sulla guerra, e infastidisce Cruz….