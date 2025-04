La Promessa: cosa nasconde Marcelo? | Anticipazioni

I misteri non finiscono mai a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela gli occhi saranno infatti puntati su Marcelo (Jorge Casat), il “marito” di Teresa Villamil (Andrea del Rio). Tra non troppo tempo emergerà che l’uomo sta fuggendo da qualcosa…

La Promessa, news: la presenza di Marcelo indispone Petra

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, Marcelo riuscirà ad ottenere il lavoro di valletto nella tenuta anche se non avrà alcuna esperienza pregressa. Al fine di aiutare l’ultimo arrivato, Ricardo (Carlos de Austria) deciderà dunque di affiancare a Marcelo il figlio Santos (Manu Imizcoz) affinché possa dargli tutte le indicazioni per svolgere al meglio il suo mestiere.

C’è però anche chi non sarà per niente contento della presenza di Marcelo nella tenuta. In tal senso ci riferiamo a Petra Arcos (Marga Martínez), che non vedrà affatto di buon occhio il fatto che Teresa si sia sposata a pochi mesi di distanza dalla morte del figlio Feliciano (Marcos Ottengo), l’uomo che diceva di amare. Per questo, almeno inizialmente, Petra non mancherà di mostrare il proprio disappunto a Teresa, che nel frattempo dovrà anche badare ad un’altra piccola emergenza…

La Promessa, trame: ecco chi è davvero Marcelo

Grazie a Maria Fernandez (Sara Molina), Teresa apprenderà che Marcelo sta facendo il cascamorto con diverse domestiche della tenuta. A quel punto, la Villamil confesserà alla collega che, in realtà, Marcelo non è suo marito ma suo fratello minore.

Tale particolare manderà in confusione Maria, soprattutto quando Teresa le chiederà di non farle ulteriori domande sul conto del parente perché non può dirle per quale ragione stanno portando avanti la pantomima legata al loro matrimonio.

Non a caso, anche lo stesso Marcelo si mostrerà preoccupato appena Teresa le dirà che ha dovuto raccontare la verità alla Fernandez e cercherà di capire lui stesso se possa fidarsi della ragazza e del fatto che manterrà il silenzio sulla sua vera identità.

La Promessa, spoiler: che cosa nasconde Marcelo?

Vera identità che potrebbe venir fuori per via traverse. Una mattina, mentre starà servendo la colazione al marchese Alonso (Manuel Regueiro), Teresa noterà che sui giornali c’è una foto di Marcelo, ricercato dalla guardia civile per aver commesso un reato…

Ovviamente, la Villamil capirà subito che la copertura di Marcelo potrebbe presto saltare. Per questo, Teresa informerà subito il consanguineo della foto sul giornale e vorrà fare il possibile per evitare che il marchese e la sua famiglia leggano il trafiletto che lo riguarda.

Almeno per ora, a risolvere la difficile situazione sarà lo stesso Marcelo, che verserà “accidentalmente” del caffè sul giornale, impedendo ad Ayala (Miquel García Borda) e Lorenzo (Guillermo Serrano) di leggere la news su di lui.

Diversivo che utilizzerà pure con il quotidiano riservato a Ricardo, anche se in quel caso si limiterà a strappare la pagina incriminata. Ma tutto ciò basterà per evitare che la verità venga fuori? E, soprattutto, che cosa avrà fatto Marcelo di così grave da doversi nascondere? Seguici su Instagram.