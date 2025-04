Maria Corleone 2, trama seconda puntata 6 maggio 2025 | Fiction

Anticipazioni seconda puntata di Maria Corleone 2, in onda martedì 6 maggio 2025 su Canale 5

Sandra sta fuggendo con il piccolo Giovannino e, per ragioni di sicurezza, preferisce non rivelare neanche a Maria il luogo in cui si nasconde. Nel frattempo, don Luciano continua a occuparsi dei traffici internazionali orchestrati da Lombardo. Intanto, Maria — affiancata da Stefano, sempre più preso da Beatrice — cerca in ogni modo di salvare la Lady by Corleone dal fallimento imminente.

Nonostante i suoi sforzi, Maria avverte costantemente la minaccia di Zerilli e, determinata a chiudere definitivamente i conti con lui, decide di mettersi sulle sue tracce senza avvisare nessuno. Ma riuscirà davvero a portare a termine il suo piano senza che Luca lo scopra? E soprattutto, come reagirà lui quando verrà a sapere dell'iniziativa solitaria di Maria?