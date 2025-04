Tradimento, anticipazioni seconda stagione: il figlio di Oylum non è di Behram ma di…

La seconda stagione di Tradimento si aprirà con un grandissimo colpo di scena. I telespettatori della dizi scopriranno infatti che il figlio che Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) aspetta non è del marito Behram Dicleli (Aras Aydın), bensì dell’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Un elemento decisivo che rimescolerà tutte le carte in tavola…

Tradimento, anticipazioni: Oylum e la nascita del piccolo Can

Tutto avrà inizio con il grave incidente d’auto che coinvolgerà Oylum e che si verificherà quando Behram, d’accordo con la madre Mualla (Nursel Köse), deciderà di impedire con ogni mezzo alla moglie di presentarsi all’esame d’ingresso alla Facoltà di ingegneria biomedica.

Appena la donna verrà trasportata d’urgenza in ospedale, Dicleli sarà costretto a prendere una decisione straziante: salvare Oylum o il bambino che porta in grembo. Alla fine, sceglierà la vita della moglie, che verrà operata d’urgenza. Tuttavia, i medici riusciranno nel miracolo e trarranno in salvo sia la Yenersoy e sia il bambino, che la ragazza deciderà di chiamare Can.

Il lieto evento farà da apripista al sopracitato e clamoroso colpo di scena. Al termine dell’intervento, dato che Oylum sarà ancora incosciente nel suo letto, i medici comunicheranno a Güzide (Vahide Perçin) che il bambino è nato sano e salvo alla trentacinquesima settimana di gestazione. Parole che sorprenderanno la donna, poiché Oylum le aveva detto di essere alla fine del settimo mese, non dell’ottavo.

Tradimento, spoiler: il figlio di Oylum è di Tolga!

Questa incongruenza verrà chiarita attraverso un flashback risalente a due giorni prima dell’incidente. In quella scena, si vedrà Oylum si sottoporsi a una visita medica insieme a Behram, che ad un certo punto si allontanerà per rispondere a una telefonata. In quel momento, la dottoressa chiederà a Oylum se vuole fissare la data del parto, considerato che ha ormai completato l’ottavo mese. Un dettaglio che spingerà la stessa Oylum a riflettere sui calcoli della gravidanza, confusi anche dai suoi precedenti medici.

Ripensando al passato, la donna ricorderà una notte d’amore trascorsa con Tolga, avvenuta circa tre settimane prima rispetto a quella con Behram. A quel punto capirà che il bambino che porta in grembo è figlio dell’ex fidanzato: un errore che, di fatto, l’ha condannata ad un matrimonio infelice con Behram.

Tradimento, trame: Oylum tenta di parlare con Tolga ma…

Oylum aveva cercato di rimediare allo sbaglio con un confronto chiarificatore con Tolga, ma all’ultimo momento non era riuscita a confessargli la verità, anche per via del recente matrimonio dell’ex con Selin (Burcu Söyler). Incontro che non era passato inosservato: Serra (İrem Tuncer), la sorella di Selin, li aveva spiati da lontano per mandare alcune foto del “pericoloso” avvicinamento a Behram.

Infuriato, l'imprenditore aveva dunque dato ordine ai suoi uomini di picchiare Tolga per intimargli di stare lontano dalla moglie. Evento che farà entrare anche Tolga nella lista dei sospettati – insieme a Oltan (Cem Bender) e Zeliş (Selin Kahraman) – quando Behram verrà colpito da un colpo di pistola in pieno petto, proprio all'uscita dell'ospedale in cui è ricoverata Oylum…