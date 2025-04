Tradimento: Tarik e Guzide ufficialmente divorziati! | Anticipazioni

Alla fine Güzide Özgüder (Vahide Perçin) riuscirà nel suo obiettivo. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, l’avvocato divorzierà ufficialmente dal marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Ciò non rappresenterà però la fine dei contrasti con l’uomo…

Tradimento, news: Güzide insiste con l’idea di divorziare

Nonostante le varie richieste di riappacificazione da parte dell’ormai ex marito, Güzide non riuscirà a perdonare Tarik, sia per la relazione extraconiugale avuta con Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e sia per il modo in cui avrà trattato i loro due figli, Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör).

Sempre più vicina a Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), che le offrirà il suo aiuto quando scoprirà con estremo sgomento che Oylum non è la sua figlia naturale, Güzide fisserà una nuova data del processo per il divorzio ufficiale da Tarik. In questa particolare occasione, la Özgüder ammonirà dunque fortemente il suo ex, invitandolo a non fare altri colpi di scena per rimandare l’inevitabile. Parole che avranno un peso ben specifico, dato che Tarik avrà più volte annullato altre udienze precedenti accampando delle scuse poco credibili.

Tradimento, spoiler: Guzide e Tarik, divorzio ufficiale!

Consapevole di avere ormai perso definitivamente la battaglia, Tarik non opporrà più alcun tipo di insistenza e si presenterà in tribunale nel giorno prefissato, dove il giudice ufficializzerà, senza nessuna possibilità di appello, il suo divorzio da Güzide. Entrambi saranno dunque liberi di rifarsi una vita, con Yenersoy che ancora una volta si mostrerà geloso di Sezai, vicino all’ormai ex moglie al momento della sentenza.

Non a caso, quella sera stessa, Tarik berrà più del dovuto e si presenterà all’improvviso in casa di Güzide. Tale mossa gli permetterà di scoprire che la sua ex sta ospitando in casa sia Yeşim e sia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) a causa del coinvolgimento che la prima ha avuto nel rapimento del piccolo Can.

Neanche a dirlo, Tarik se la prenderà in malo modo con Güzide per aver dato ospitalità alla sua amante, ma agendo in quel modo innescherà la sua furia…

Tradimento, trame: il patto tra Güzide e Yeşim

Stanca dei continui atteggiamenti sbagliati dell’uomo che è stato suo marito per oltre trent’anni, Güzide ascolterà infatti lo sfogo di Yeşim, in lacrime perché Tarik le impedisce di vedere ormai da mesi la figlia Öykü (Masal Ayşe Gençer). Fidandosi dell’apparente cambiamento della Denizeren, Güzide si offrirà volontaria per aprire un’ordinanza contro Tarik in modo tale da consentire a Yeşim di vedere la bambina.

Insomma, le due ex sembreranno più unite che mai nella lotta contro Tarik e questo sarà soltanto l’inizio di una nuova battaglia legale all’interno della dizi turca, dove non mancheranno diversi colpi di scena… Seguici su Instagram.