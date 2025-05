La Promessa: Jana spiazzata da una proposta di Cruz e Alonso, ecco quale | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, una proposta di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) creerà dei momenti di forte tensione tra Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces). I due innamorati discuteranno infatti in maniera piuttosto accesa, scopriamo insieme per quale motivo…

La Promessa, news: Manuel fa una proposta a Cruz

Tutto partirà quando Manuel deciderà di fare una proposta a Cruz: le prometterà di rinunciare per sempre all’aviazione se lei e Alonso accetteranno la sua relazione con Jana. Seppur dubbiosa, la Ezquerdo deciderà di acconsentire alla richiesta del figlio perché, come avrà modo di spiegare al marito, non vorrà inimicarselo ulteriormente per paura che decida di lasciare per sempre il marchesato di Lujan.

Appena Manuel si disferà dell’aeroplano, al fine di procurarsi i soldi per corrompere il sergente Burdina (Fran Cantos) e convincerlo a rimettere in libertà Romulo Baeza (Joaquin Climent), Cruz dovrà quindi rispettare la parola data. E così, una volta ottenuto il permesso da Alonso, la Ezquerdo chiederà a Manuel di presentarsi quello stesso pomeriggio nel salotto con Jana perché vuole parlare ad entrambi…

La Promessa, spoiler: la richiesta di Cruz e Alonso manda in tilt Jana

Questo farà da preludio ad una vera e propria richiesta che manderà in tilt Jana. Pur chiarendo che non hanno accettato la relazione con Manuel, Cruz e Alonso proporranno alla Exposito di cominciare ad essere a tutti gli effetti un membro della loro famiglia. Per tale motivo, con grande gioia di Manuel, i marchesi diranno a Jana di trasferirsi nella zona nobiliare de La Promessa per comportarsi come la futura marchesa di Lujan.

Spiazzata da questa proposta, che non aveva messo in conto, Jana non saprà bene come comportarsi e chiederà di avere del tempo per riflettere e decidere meglio il da farsi. Risposta che, ovviamente, non piacerà affatto ad Alonso e a Cruz, i quali ancora una volta mostreranno tutto il loro dissenso a Manuel e si mostreranno offesi dal gran rifiuto della domestica.

Non a caso, il marchese inviterà il figlio a riflettere ancora una volta sul suo matrimonio con Jana, sottolineando che la ragazza gli ha appena fatto capire che non vuole adeguarsi al suo stile di vita…

La Promessa, trame: cresce la tensione tra Jana e Manuel

Come facilmente prevedibile, la risposta di Jana non farà felice nemmeno Manuel, il quale chiederà subito spiegazioni all’amata circa il suo comportamento. Stizzita, la Exposito ribadirà al ragazzo che avrebbe dovuto farle presente che cosa avevano in mente i suoi genitori, ma dal canto suo Lujan gli risponderà che doveva certamente aspettarsi una proposta di quel genere, dato che lui resta in fin dei conti l’erede del marchesato di Lujan.

Tale dialogo farà capire alla coppia che sono su due fronti completamente opposti. Da un lato Manuel non vorrà rinunciare a ciò che gli spetta di diritto, pur continuando a lottare per avere Jana al suo fianco. Da un lato la Exposito non sarà ancora pronta a cambiare del tutto la sua vita, in primis perché non si sentirà in grado di passare dall’essere una domestica ad una futura marchesa.

Resta dunque da chiedersi se la tensione tra la coppia protagonista della telenovela durerà a lungo oppure se, alla fine, Jana cederà… Seguici su Instagram.