Maria Corleone 2, anticipazioni terza puntata 13 maggio 2025

Anticipazioni terza puntata di Maria Corleone 2, in onda martedì 13 maggio 2025 su Canale 5

Don Luciano, finito in carcere, si ritrova nel mirino di Don Saro Zerilli: per assicurarsi protezione dietro le sbarre ha bisogno di denaro e chiede a Maria di riprendere l'attività di narcotraffico. Nel frattempo, Luca non accetta la decisione di Maria di trasferirsi a Roma e continua a lottare in tribunale per ottenere l'affidamento del piccolo Giovannino, che Sandra tiene nascosto in un luogo segreto. Quando Matteo Lombardo scopre che i Corleone stanno ostacolando i suoi affari al porto di Palermo, decide di eliminare definitivamente Don Luciano. Ma non ha considerato l'intervento di Maria…