Tradimento: il piccolo Can in pericolo di vita! Ecco perché | Anticipazioni

Una svista di Mualla Dicleli (Nursel Köse) farà finire in ospedale il piccolo Can nelle prossime puntate di Tradimento. Ciò spaventerà tantissimo Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), la madre del bambino…

Tradimento, news: Oylum e la confessione a Mualla

Tutto partirà quando, nel bel mezzo di un litigio, Oylum rivelerà a Mualla che Can non è figlio di Behram Dicleli (Aras Aydın), ma dell’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Confessione che darà modo alla Yenersoy di scoprire che la suocera ha sempre saputo la verità: è infatti ricorsa ad un test del DNA alla nascita del piccolo Can, anche se ha preferito tacere per dare una continuità al cognome Dicleli.

Turbata dal piano mosso dalla suocera, Oylum non saprà dunque come comportarsi, soprattutto quando Tolga le dirà per l’ennesima volta che è innamorato di lei ed è disposto a lasciare per sempre Selin (Burcu Söyler): un discorso, questo, che avverrà tra le mura del carcere dove Tolga verrà rinchiuso con l’accusa di aver spinto dalle scale la moglie durante un’accesa discussione.

Per questo, Oylum farà chiarezza anche con la madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e le dirà che Can è figlio di Tolga…

Tradimento, trame: Oylum si allontana definitivamente da Tolga?

In tal senso, possiamo anticiparvi che Güzide consiglierà alla figlia di non fare indispettire Mualla e di lasciarsi alle spalle ciò che c’è stato con Tolga, ormai sposato con Selin. Consiglio che Oylum sembrerà recepire, tant’è che deciderà di non presentarsi ad un appuntamento che Tolga le darà appena uscito di prigione.

Alla fine, anche se non avrà alcun ricordo della caduta dalle scale, Selin deciderà di mentire alla polizia e scagionerà Tolga, negando che l’abbia spinta, come invece sostenuto dalla sorella Serra (İrem Tuncer). E così, contemporaneamente all’appuntamento al quale Oylum darà buca di sua iniziativa, in casa Dicleli si verificherà un vero e proprio dramma a causa della svista sopracitata di Mualla…

Tradimento, spoiler: Can in pericolo di vita!

Mentre starà dando da mangiare al bambino, Mualla verrà invitata da İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) a prendere alcune pastiglie che le ha prescritto il medico. Una delle pasticche finirà dunque nel vassoio di Can, che finirà per ingerirla. Pochi minuti dopo, il neonato comincerà a stare male e a vomitare una schiuma bianca, motivo per il quale la preoccupatissima Oylum lo porterà in ospedale.

Tutto ciò anticiperà un grande momento di tensione, poiché il bambino avrà un arresto cardiaco (anche se, fortunatamente, i medici riusciranno a rianimarlo). Anche Tolga assisterà da lontano alla scena, visto che si precipiterà in ospedale non appena la domestica di Mualla lo informerà di quanto accaduto.

In ogni caso, Tolga noterà la vicinanza tra Oylum e Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) e preferirà farsi da parte, senza che nessuno si accorga della sua presenza, per non inasprire ulteriormente la situazione. Non a caso, l'emergenza farà in parte ritornare sui suoi passi Mualla che, davvero dispiaciuta, farà ammenda e chiederà perdono a Oylum per tutto ciò che le ha fatto. Resta dunque da capire se la Yenersoy accetterà o meno le sue scuse…