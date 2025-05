Tradimento: Kahraman furioso con Oylum, ecco perché | Anticipazioni

Mai fidarsi di un’amica di infanzia, soprattutto se è troppo romantica. Una brutta avventura è in arrivo per Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) nel corso delle prossime puntate di Tradimento: il novello marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) se la prenderà infatti con lei per un incontro all’apparenza compromettente con Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin)…

Tradimento, news: Oylum e il matrimonio felice con Kahraman

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Oylum sposerà Kahraman e sarà certa della sua decisione, soprattutto perché l’uomo ha saputo dimostrarle di poter fare da padre al piccolo Can (che come sapete è in realtà figlio di Tolga). Appianati i contrasti con la suocera, la Yenersoy si concentrerà sulla sua nuova vita da donna sposata, nella quale non ci sarà spazio per Tolga.

Quest’ultimo invece non se la passerà affatto bene. Da un lato, Tolga si troverà costretto a far ricoverare in una clinica psichiatrica la moglie Selin (Burcu Söyler) in seguito alla morte improvvisa della loro figlioletta adottiva. Dall’altro, il giovane imprenditore cadrà anche vittima di un piano della cognata Serra (İrem Tuncer), la quale, dopo averlo fatto bere più del dovuto, si infilerà nel suo letto e farà l’amore con lui.

Tradimento, trame: Tolga incontra Aslin

Inconsapevole di essere andato a letto con Serra e avendo solo dei ricordi confusi su quella notte, Tolga cercherà dunque di distrarsi un po’ quando incontrerà per caso Aslin, una vecchia amica d’infanzia appena tornata a Istanbul in seguito ad un lungo viaggio. L’ultima arrivata resterà attonita quando scoprirà che Tolga non sta più con Oylum e sottolineerà più volte che erano e sono destinati a stare insieme.

Non a caso, Aslin farà un agguato “a fin di bene” a Oylum e Tolga: darà appuntamento in casa sua ai due ex allo stesso orario per fare in modo che si confrontino e si riappacifichino. Un’idea che non piacerà affatto alla Yenersoy, che ormai avrà scelto di stare con Kahraman.

Tradimento, spoiler: Kahraman furioso con Oylum!

Partendo da questo antefatto, un dramma complicherà tutto quanto: appena uscirà di casa per dare modo a Oylum e Tolga di confrontarsi, Aslin si troverà a dover sedare una rissa tra due vicini. Il risultato? Verrà raggiunta da un colpo di pistola alla spalla e la Yenersoy e Kaşifoğlu dovranno soccorrerla e chiamare un’ambulanza.

Come se non bastasse, i due dovranno andare in commissariato per la loro personale testimonianza. Particolare che farà preoccupare Kahraman appena la moglie lo metterà al corrente di quanto accaduto, senza svelargli però del coinvolgimento di Tolga.

Proprio per questo, Kahraman si sentirà preso in giro da Oylum appena – a sorpresa – la raggiungerà alla stazione di polizia e non potrà fare a meno di prendersela con lei. L'”omissione”, infatti, farà credere al nipote di Mualla (Nursel Köse) che Oylum non abbia ancora dimenticato Tolga… Seguici su Instagram.