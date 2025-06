The Family: Devin riuscirà a concludere la gravidanza? | Anticipazioni

Un grosso rischio è in arrivo per Devin Akın (Serenay Sarıkaya) nel corso delle prossime puntate di The Family. A causa dell’attentato subito dalla famiglia Soykan, la psicologa si troverà a dover affrontare un nuovo problema nella sua gravidanza…

The Family, news: l’attentato di Ilyas contro i Soykan

Come abbiamo avuto modo anticipare, la situazione si farà rischiosa per Aslan (Kivanc Tatlitug) e i suoi familiari in seguito al suicidio di Serap Koruzade (Selin Şekerci). Prima di spararsi un colpo mortale di pistola di fronte ai Soykan, l’avvocatessa confesserà infatti a tutti quanti di essere stata violentata dal patriarca Yusuf circa sedici anni prima.

A quel punto, dato che non si era mai reso conto di quanto accaduto alla figlia, İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) vorrà sterminare tutta la famiglia rivale nel giorno di Capodanno, ma il suo piano non andrà effettivamente a buon fine per via di un infiltrato del suo gruppo al soldo di Cihan (Nejat İşler), il quale potrà mettere sull’avviso Aslan prima che sia troppo tardi. Comunque sia, anche se la strage verrà sventata, Devin sarà quella che avrà le conseguenze maggiori, visto che un proiettile le perforerà un polmone.

The Family, trame: Aslan uccide Ilyas ma…

Preoccupato per le condizioni di salute della consorte, Aslan giurerà dunque vendetta contro Ilyas. Al capezzale di Devin, Soykan giurerà infatti che si sporcherà per un’ultima volta le mani di sangue al fine di proteggere la sua famiglia. Proprio per questo, grazie all’aiuto dei suoi complici e del cugino Bedri Soykan (Alper Çankaya) disposto a a tradire Ilyas, il padre appena ritrovato, Aslan si metterà sulle tracce del Koruzade.

Una vendetta che Aslan porterà a termine senza fare troppa fatica, dato che alla fine riuscirà ad uccidere Ilyas, liberandosi così del suo nemico più pericoloso. Tuttavia, in tal senso, Aslan dovrà fare i conti con un’azione avventata di Cihan, che non lo metterà al corrente di aver risparmiato Çeyrek, un ragazzo cresciuto senza famiglia totalmente devoto all’ormai defunto Ilyas.

The Family, spoiler: Devin riuscirà a concludere la gravidanza?

Da un lato Ceyrek giurerà a Kıymet (Rüçhan Çalışkur) che farà il possibile per comporre una nuova squadra di uomini e vendicare la morte di Ilyas. Dall’altro Aslan continuerà a ignorare il problema rappresentato da Ceyrek e affronterà un infausto responso che i medici daranno a Devin.

A causa dello sparo che ha subito, Devin riporterà infatti un embolo al polmone che potrebbe addirittura costarle la vita, qualora decidesse di proseguire con la sua gravidanza. Proprio per questo, il dottore che l'avrà in cura darà a Devin 48 ore di tempo per decidere se abortire oppure proseguire con la gestazione. Una scelta difficile per la donna perché, in caso di aborto, rinuncerebbe per sempre alla possibilità di diventare madre…