Tempesta d’amore: Ana sente la confessione di Philipp e… | Anticipazioni italiane

Ripartirà con il botto la 20^ stagione di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni, la soap bavarese tornerà infatti in Italia con puntate inedite, regalandoci fin da subito momenti di grande pathos, soprattutto grazie al trio protagonista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Philipp vuole separare Ana e Vincent

Con la fine della pausa estiva ormai dietro l’angolo, sta per prendere il via in Italia la seconda parte della 20^ stagione di Tempesta d’amore. Come sappiamo, al centro della scena c’è Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), l’unica figlia di Nicole (Dionne Wudu). Da sempre innamorata del perfido Philipp Brandes (Robin Schick), la ragazza si è a lungo illusa di poter iniziare una vera relazione con quest’ultimo, salvo rimediare una delusione dietro l’altra.

È stato allora che Ana si è avvicinata a Vincent Ritter (Martin Walde) – un giovane e onesto veterinario sinceramente innamorato di lei – scoprendo finalmente il vero amore. Peccato solo che nel frattempo anche Philipp sia tornato alla carica…

Dopo aver scoperto che la sua ex spasimante è destinata a ereditare il patrimonio di Wilma (Birgit Koch), il perfido Brandes ha infatti ordito un perfido piano per mettere le mani sul denaro della prozia: riconquistare Ana, sposarla e poi farla internare per poter così avere il pieno controllo sul suo patrimonio. Prima, però, deve riuscire a separare la ragazza da Vincent…

Dopo essere riuscito a far rimandare l’apertura del testamento di Wilma guadagnando del tempo prezioso, Philipp ha dunque iniziato a tessere un intrigo dietro l’altro nella speranza di legare nuovamente a sé la Alves. Peccato solo che l’impresa si stia rivelando più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp inganna Ana con una confessione

Insoddisfatto dei risultati raggiunti, Brandes ha scavato nel passato del rivale trovando una complice perfetta: Natalie Junghans (Teresa Klamert), una vecchia amica di Vincent con cui quest’ultimo è formalmente sposato. Sfruttando i problemi economici della donna, Philipp ha così ingaggiato quest’ultima come complice, riuscendo effettivamente a creare una frattura tra Ana ed il veterinario. Non per questo, però, Ana è tornata tra sue le braccia… anzi!

Mentre la Alves – a pezzi per la rottura con Vincent – manterrà le distanze da Philipp continuando a trattare quest’ultimo come “amico”, il veterinario inizierà invece a nutrire dei sospetti sulla natura dei rapporti tra il rivale e Natalie. Sospetti che si acutizzeranno dopo aver assistito ad un losco scambio di denaro tra i due.

A quel punto Philipp capirà che il tempo a sua disposizione è ormai agli sgoccioli: se vuole legare a sé Ana prima che quest’ultima venga a conoscenza dell’eredità, deve accelerare il suo piano! Ma come convincere la ragazza di essere davvero cambiato e sinceramente innamorato di lei?

Ebbene, l’idea vincente non tarderà a presentarsi: dopo aver scoperto che la Alves ha un incarico di lavoro al Fürstenhof, il perfido Brandes farà in modo che la ragazza ascolti una conversazione “a cuore aperto” in cui Philipp “confesserà” a Nicole di essere perdutamente innamorato di sua figlia al punto di essere pronto a sposarla! Il piano funzionerà? Per ora vi anticipiamo che in questa appassionante storyline è in arrivo un colpo di scena davvero clamoroso… Seguici su Instagram.