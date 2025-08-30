Tempesta d’amore: Philipp inscena un incidente per Ana! Ma la situazione precipita… | Anticipazioni italiane

Un intrigo dalle conseguenze clamorose è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Negli episodi in onda in Italia dopo la pausa estiva, il perfido Philipp Brandes (Robin Schick) ordirà infatti l’ennesimo piano per manipolare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e legare quest’ultima a sé. Questa volta, però, la situazione finirà per sfuggire di mano al controverso protagonista, con effetti drammatici… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: Philipp non riesce a riconquistare Ana

Da quando ha scoperto che Ana è destinata a ereditare le immense ricchezze di Wilma (Birgit Koch), Philipp non ha avuto che un obiettivo: sposare la ragazza per poi farla internare e ottenere così il pieno controllo sul suo patrimonio. Pronto a tutto pur di ottenere ciò ritiene essere suo di diritto, il perfido Brandes ha dunque iniziato a tessere un intrigo dietro l’altro nella speranza di legare a sé la Alves. L’impresa, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Benché effettivamente ce l’abbia fatta a distruggere la relazione tra Vincent (Martin Walde) e Ana, nonostante i suoi sforzi Philipp non riuscirà infatti a portare quest’ultima a cadere tra le sue braccia… nemmeno facendole un’indiretta proposta di matrimonio! E a quel punto Brandes capirà di dover cambiare strategia…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp vittima del suo stesso intrigo

Dal momento che tutti i suoi intrighi sono falliti, Philipp avrà un’idea apparentemente geniale: ricreare le stesse circostanze che portarono Ana ad innamorarsi di lui da ragazzina. Sarà così che il ragazzo deciderà di inscenare un incidente con l’obiettivo di salvare la vita della ragazza e trasformarsi così ancora una volta in eroe. Peccato solo che le cose non andranno esattamente secondo i piani…

Quando Brandes si recherà in montagna per mettere in piedi il suo diabolico inganno, infatti, a causa di un imprevisto finirà per cadere vittima del suo stesso intrigo, ritrovandosi da solo nel bosco in grave pericolo di vita! E ora?

Per ora vi anticipiamo che sarà proprio questo intrigo fallito il punto di svolta della 20^ stagione di Tempesta d'amore!