FERNANDO e DORI / Il segreto

La cattiveria di Fernando Mesia (Carlos Serrano) non conoscerà limiti nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto.

Ossessionato dall’idea di tenere la povera Maria Castañeda (Loreto Mauleon) invalida e tutta per sé, l’uomo non esiterà a sporcarsi nuovamente le mani di sangue e la sua ira si concentrerà sull’infermiera Dori Vilches (Marian Degas)…

Il Segreto, news: Maria scopre il passato di Dori

Le anticipazioni indicano che Maria comincerà a sospettare sul conto di Dori quando quest’ultima, durante una delle dolorose terapie a cui la sottopone, sembrerà perdere il lume della ragione e si rivolgerà ad alcuni bambini non presenti nella stanza.

Visto che la Vilches, tra le altre cose, farà riferimento ad un misterioso incendio, la Castañeda vorrà fare chiarezza su tutta la questione e chiederà ad Irene Campuzano (Rebeca Sala) di muovere le sue conoscenze nel mondo del giornalismo per capire se l’infermiera ha qualche scheletro nell’armadio.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci!

Agendo in tale maniera, Maria andrà incontro ad un’amara verità: Irene non farà infatti fatica ad apprendere che Dori è stata rinchiusa per tanto tempo in un manicomio ed avrà certezza del fatto che è stata in grado di uccidere una donna ed incendiare un manicomio dove risiedevano diversi bambini. Nonostante ciò, la Castañeda deciderà a sorpresa di non sbarazzarsi della Vilches…

Il Segreto, trame: Dori cerca di uccidere Maria ma Fernando la interrompe

Per quale ragione? Visto che le sedute di agopuntura staranno facendo il loro effetto, Maria passerà alle minacce ed esigerà che Dori continui a curarla finché non avrà ripreso a camminare; terrorizzata dall’idea di ritornare in manicomio, la Vilches accetterà tutte le condizioni di Maria e persisterà con la sua dolorosa terapia, soprattutto perché non vorrà allontanarsi nuovamente da Fernando, ossia l’uomo con cui ha cominciato una malsana relazione.

Col trascorrere degli episodi, la situazione sfuggirà però nuovamente di mano a Dori, tanto che quest’ultima narcotizzerà Maria e si preparerà ad ucciderla con un bisturi. L’intervento di Fernando bloccherà sul nascere le azioni “criminali” della Vilches, anche se farà da preludio ad un momento di forte tensione…

Il Segreto, spoiler: Fernando uccide Dori dopo averle dato un bacio

Eh sì: messa in salvo la Castañeda, Fernando chiederà a Dori le dovute spiegazioni circa il suo comportamento omicida e, come se non bastasse, la rimprovererà perché le aveva espressamente chiesto di non curare la paziente per fare in modo che restasse paralitica.

A quel punto Dori tenterà di difendersi, in preda alle lacrime, e dirà all’uomo di aver pensato di guarire Maria nella speranza che lasciasse quanto prima La Habana e concedesse loro di vivere insieme felici e contenti.

Inspiegabilmente, il Mesia si farà comprensivo con la Vilches e, dopo averle giurato che non la rispedirà in manicomio per aver fallito con la sua missione, la bacerà sulle labbra. Durante quell’attimo di intimità, Fernando impugnerà il bisturi con cui Dori voleva uccidere Maria e non ci penserà due volte prima di pugnalarla nel ventre!!!

L’infermiera esalerà così il suo ultimo respiro, mentre Fernando – ormai delirante – andrà in cerca di Maria; che cosa succederà?

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.