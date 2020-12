SANEM e CAN / Daydreamer

L’inaspettata richiesta matrimoniale di Yigit (Utku Ates) a Sanem Aydin (Demet Ozdemir) smuoverà un po’ le acque nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, tant’è che la ragazza sarà sul punto di baciare il suo ex Can Divit (Can Yaman). Le incomprensioni tra i due protagonisti saranno però tutt’altro che risolte. Scopriamo insieme perché…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Can affronterà Yigit e gli farà credere di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui, un anno prima, a bruciare il manoscritto di Sanem che conteneva il suo primo romanzo. Tuttavia, l’editore verrà informato dalla complice Huma (Ipek Tenolcay) della messinscena ideata da Can, cosa che lo spingerà a giocare ancora sporco.

Invece di confessare tutto quanto a Sanem, come aveva promesso di fare a Can, Yigit approfitterà della situazione per chiedere alla ragazza di diventare sua moglie. Ovviamente spiazzata, la Aydin cercherà subito di rispondere di no, ma l’uomo la spronerà a prendersi del tempo per riflettere meglio sul da farsi.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can assume un investigatore privato!

Ad ogni modo, i telespettatori dovranno fare attenzione alle successive mosse di Can che, appena si sentirà minacciato dalle eventuali nozze della sua amata con l’uomo che ha rovinato la loro storia d’amore, utilizzerà le maniere forti e deciderà di assumere un investigatore privato per far luce su eventuali malefatte di Yigit.

Can confiderà le sue intenzioni soltanto al fratello Emre (Birand Tunca), mentre Huma dovrà rivalutare la sua alleanza con Yigit, dato che l’uomo minaccerà di portare alla luce il loro piano qualora non riuscisse a sposare Sanem come si è prefissato di fare.

Insomma, la faccenda si farà davvero incandescente, soprattutto perché creerà i presupposti per un infuocato faccia a faccia tra Can e Sanem!!!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can e Sanem in procinto di baciarsi!

Eh sì: vi anticipiamo che, durante uno scontro, Can chiederà a Sanem di non sposare per nessun motivo Yigit e sottolineerà per l’ennesima volta di non essere stato lui a bruciare il suo manoscritto. In ogni caso, la Aydin non si lascerà convincere da tale spiegazione e, quando sarà sul punto di baciarlo, rivelerà al Divit di essere arrabbiata per un altro motivo.

La ragazza paleserà così tutto il suo malessere e dirà a Can che non potrà mai perdonarlo perché, dodici mesi prima, lei ha cercato di telefonargli dieci minuti dopo la loro rottura, non riuscendo a ripristinare la pace tra di loro perché lui aveva spento il telefono!!!!

In pratica, Can scoprirà che la rottura con Sanem si sarebbe potuta risolvere facilmente, se solo non avesse evitato ogni confronto con lei spegnendo il cellulare e scappando dalla Turchia. Da quell’istante il Divit si sentirà ulteriormente in colpa nei confronti della sua ex, ma ciò lo spingerà a lottare ancora per il loro amore…

