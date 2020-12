HUMA / Daydreamer

Le malefatte della perfida Huma (Ipek Tenolcay) potrebbero avere le ore contate nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: grazie ad un piano mosso da Can (Can Yaman), l’imprenditrice rischierà infatti di vedere compromessa la sua collaborazione con l’editore Yigit (Utku Ates) per allontanare l’odiata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dal figlio maggiore. Scopriamo quindi più a fondo le dinamiche di questa storyline…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Le anticipazioni indicano che la svolta nella trama si avrà quando Yigit capirà di essere stato preso in giro da Can proprio grazie alla sua “collaborazione” con Huma. In pratica, la donna lo metterà al corrente del fatto che il Divit non ha nessun filmato della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui ad incendiare un anno prima il manoscritto di Sanem.

Proprio questa ragione spingerà Yigit a chiedere a Sanem di sposarlo. Da un lato la Aydin non potrà rispondere negativamente all’inaspettata domanda poiché Yigit la inviterà a prendersi del tempo per ripensarci, dall’altro le mosse del rivale non convinceranno affatto Can, che deciderà dunque di rivolgersi ad un investigatore privato per capire se Yigit abbia qualche scheletro nell’armadio da nascondere. Proprio grazie a tale escamotage, la complicità di Huma rischierà dunque di venire alla luce…

Daydreamer -Le Ali del Sogno, spoiler: il detective vede Huma insieme a Yigit!

Eh sì: vi anticipiamo che il detective comincerà a seguire Yigit, esattamente come Can gli avrà detto di fare, ed assisterà ad un suo incontro con Huma all’interno di un bar. Tuttavia, l’investigatore non avrà nessun elemento utile per riconoscere Huma, anche se si porrà come obiettivo quello di scoprire quanto prima la sua identità.

Comunque sia, l’uomo informerà Can del fatto che Yigit ha incontrato una donna e gli comunicherà di aver scattato qualche foto per poter fare delle indagini persino su di lei. Insomma, la “dispotica” mammina sembrerà avere i giorni contati, proprio ora che sembrerà rivedere il suo piano e non appoggiare del tutto l’editore. Ad ogni modo, Huma non potrà fare nulla per sganciarsi da Yigit, visto che quest’ultimo minaccerà di farla sprofondare insieme a lui qualora non riuscisse ad ottenere l’amore incondizionato di Sanem!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem non vuole sposare Sanem!

Tutto ciò quali tipi di risvolti farà nascere? In tal senso bisognerà fare attenzione all’atteggiamento insistente di Yigit, che in più di una circostanza presserà Sanem affinché accetti di diventare sua moglie. Estenuata dalla situazione venutasi a creare, la Aydin finirà quindi per sbottare contro il suo “capo” e gli dirà che forse è meglio smettere di frequentarsi per un periodo al fine di evitare altre incomprensioni, visto che lei non sarà disposta a sposarlo né ora, né mai.

Per uno strano scherzo del destino, una frase pronunciata di getto da Yigit causerà dunque un consistente riavvicinamento tra Can e Sanem. La reazione dell’editore sarà dunque alquanto pericolosa e coinvolgerà diversi personaggi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

