Saranno tutte su di loro le puntate di Tempesta d’amore in onda in Germania dopo la pausa natalizia. Come da tempo annunciato, Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) prenderanno infatti il posto di Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) come nuovi protagonisti della soap. E il loro amore inizierà con qualche brivido… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Florian bacia Maja

Mentre in Italia la sedicesima stagione di Tempesta d’amore sta entrando nel vivo solo ora, in Germania Tim e Franzi hanno finalmente avuto il loro meritatissimo lieto fine, coronato da un matrimonio da sogno. Come da tradizione, i due novelli sposini hanno poi lasciato il Fürstenhof per iniziare una nuova vita in Inghilterra. E a quel punto il testimone passerà a una nuova coppia…

Ad occupare il posto lasciato vacante dai due ex protagonisti saranno infatti la giovane fotografa di famiglia nobile – Maja von Thalheim (Christina Arends) – e la nuova guardia forestale del Fürstenhof, Florian Vogt (Arne Löber).

Uniti dalla comune passione per la natura, i due si avvicineranno velocemente, diventando presto amici intimi. Sarà però grazie al piccolo Napoleone – un coniglietto da loro trovato nel bosco e di cui decideranno di prendersi cura – che scoccherà la scintilla…

Benché perdutamente innamorata, Maja sarà però ancora troppo traumatizzata dalla recente rottura col suo promesso sposo (da cui è stata tradita proprio il giorno delle nozze!) per potersi lasciar andare. E così, quando Florian la sorprenderà con un bacio, lei si ritrarrà.

Le cose, però, sono destinate a cambiare molto velocemente…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian e Maja hanno un incidente

Capendo di dover voltare pagina e vivere il suo amore per il giovane Vogt, la von Thalheim deciderà di confessare al suo amato i propri sentimenti, ma vorrà farlo in un luogo speciale. Sarà così che Maja dirà a Florian di aver visto il loro amato Napoleone fuggire verso il bosco e i due si lanceranno in un inseguimento in sella ad una bicicletta tandem. Qualcosa, però, andrà storto…

A causa di un errore della ragazza, i due avranno infatti un incidente e cadranno rovinosamente dal tandem. Ebbene, ad avere la peggio sarà Florian, che verrà portato da Maja in ospedale privo di sensi!

Fortunatamente l’incidente non avrà ripercussioni gravi, ma Erik (Sven Waasner) – il fratello maggiore del ragazzo – accuserà Maja di essere responsabile dell’accaduto e le intimerà di tenersi lontana da Florian. Lei lo ascolterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maja e Florian hanno un incidente

Sconvolta per l’accaduto, la von Thalheim passerà una notte insonne in preda ai sensi di colpa. Nel frattempo, invece, Florian farà un sogno romantico che avrà come protagonista proprio la ragazza. A quel punto Vogt non avrà più dubbi sul da farsi e l’indomani si metterà alla ricerca della sua amata…

Il risultato? I due si ritroveranno proprio di fronte ad un albero “magico” e si dichiareranno finalmente amore reciproco. Ne seguirà un bacio appassionato e, poco dopo, una notte romantica in cui i due protagonisti si potranno lasciare andare ai propri sentimenti. E la loro gioia sarà perfetta quando anche il piccolo Napoleone ricomparirà improvvisamente.

La loro felicità durerà? Purtroppo i problemi saranno dietro l’angolo…

(Puntate 3533-6 in onda in Germania dal 26 gennaio al 1° febbraio 2021)

