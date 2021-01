YIGIT / Daydreamer

A partire dal serale di questa sera, i telespettatori di Daydreamer – Le Ali del Sogno dovranno familiarizzare con il volto dell’editore Yigit (Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac), l’ex fidanzata di Can Divit (Can Yaman). Col trascorrere delle puntate, il ragazzo svilupperà una vera e propria ossessione per Sanem Aydin (Demet Ozdemir), che lo porterà ad allearsi con la perfida Huma (Ipek Tenolcay). Quella di Yigit sarà una rabbia decisamente incontrollabile, che lo farà diventare estremamente pericoloso…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit e Huma causano la rottura tra Can e Sanem

Le anticipazioni indicano che l’alleanza tra Yigit e Huma farà sì che Can e Sanem si lasceranno per oltre un anno! Se avete seguito i nostri precedenti post, sapete infatti già che l’editore brucerà il manoscritto di Sanem contenente il suo primo romanzo, ma farà ricadere la colpa su Can. Quest’ultimo, nel tentativo di difendersi, finirà per picchiare Yigit, che, su suggerimento di Huma, fingerà di aver riportato dei grossi problemi a causa delle percosse. Esasperata dagli atteggiamenti violenti del fidanzato, la Aydin deciderà quindi di dare un taglio alla sua relazione con Can, che – deluso – lascerà la Turchia per oltre dodici mesi.

Grazie ad un salto temporale, i telespettatori assisteranno dunque al ritorno di Can, che farà di tutto per dimostrare a Sanem che non è stato lui a mandare in fumo la sua prima opera. Purtroppo, Yigit scoprirà però che il Divit non è in possesso di alcun filmato della videosorveglianza in grado di dimostrare la sua colpevolezza, ragione che lo spingerà ad alzare il tiro e a chiedere a Sanem di sposarlo!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Sanem non vuole sposare Yigit!

Ad ogni modo, Sanem non cederà alle continue richieste di Yigit di diventare sua moglie, tant’è che arriverà addirittura a chiedergli di non vedersi per un po’ di tempo al fine di evitare altre spiacevoli discussioni.

A quel punto, Yigit dirà una bugia a Sanem e le comunicherà che Can sta per lasciare nuovamente la Turchia. La nostra protagonista si precipiterà così dal suo ex per chiedergli spiegazioni, ma finirà per essere “sequestrata” da lui: inizierà così una gita in barca che si rivelerà piuttosto romantica!

Visti i clamorosi insuccessi, Yigit si indisporrà ancora di più e farà un torto a chi si starà impegnando per rilanciare la Fikri Harika, fallita quando Can ha deciso di fuggire in fretta e furia per oltre un anno!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Yigit fa arrestare i dipendenti della Fikri Harika!!!

Eh sì: vi anticipiamo che, data la sua amicizia con Sanem, Yigit sarà a conoscenza del fatto che Deren (Tumge Kumrel), Aziz (Ahmet Somers), CeyCey (Anil Celik), Muzaffer (Anil Celik), Deniz (Başak Gümülcinelioğlu) e Mihriban (Sevinc Erbulak) si stanno impegnando al fine di ottenere un brevetto per le creme delle Aydin, le cui ricette saranno finite anche nelle mani del venditore Yemal.

Accecato dall’odio, Yigit si metterà dunque in contatto con Yemal e stringerà un accordo con lui affinché denunci i sei per “plagio”.

Con questo escamotage, Yigit riuscirà quindi a far arrestare tutti quanti. L’intervento di una persona inaspettata, però, scombussolerà per l’ennesima volta i suoi piani, accentuando il suo evidente fastidio per tutta la situazione venutasi a creare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

