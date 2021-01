Jesus Urrutia / Il segreto

L’elezione di Alicia Urrutia (Roser Tapias) a nuovo sindaco di Puente Viejo porterà un buon vantaggio a Jesus (Angel Hector Sanchez) nelle ultimissime puntate de Il Segreto. L’ex dipendente della fabbrica tornerà infatti in libertà grazie ad un’amnistia concessagli dal nuovo governatore, ma non vorrà saperne di riallacciare i rapporti con Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro). Tuttavia, presto la storyline verrà contraddistinta da toni decisamente più drammatici per via dell’ennesimo piano mosso dalla congregazione degli Arcangeli.

Il Segreto, news: Jesus viene rimesso in libertà!

Nelle puntate già andate in onda su Canale 5, Jesus Urrutia è stato arrestato quando ha confessato ad Alberto Santos Centeno (Gonzalo Trujillo) di essere stato lui ad azionare per errore il macchinario che ha portato alla morte del padre Antonio, anche fratello di Maria Jesus (Lidia Lazaro), la madre di Pablo (Adrian Exposito). A quel punto, Ignacio non ha potuto fare nulla per fare uscire il suo amico di prigione e ciò ha indisposto Encarnacion (Arantxa Aranguren), la quale ha deciso interrompere ogni rapporto con i Solozabal rinunciando al suo ruolo di cuoca della villa.

Al termine delle complicate elezioni politiche, Alicia riuscirà dunque a diventare il nuovo sindaco di Puente Viejo, cosa che tra l’altro favorirà il nascere della Repubblica in Spagna. Entro poche ore, la Monarchia smetterà infatti di esistere, motivo per cui il governatore promulgherà un editto di amnistia che consentirà all’Urrutia Senior di uscire dal carcere e riabbracciare sia Encarnacion, sia Alicia.

Il Segreto, trame: Jesus non vuole chiarire i contrasti con Ignacio

Tutto questo a che cosa porterà?

Le anticipazioni segnalano che, non appena avrà riabbracciato il suo papà, Alicia organizzerà una festa in municipio in modo tale che i compaesani possano dare a Jesus il loro personale saluto. Tra questi si presenterà ovviamente anche Ignacio, che farà sapere all’uomo di volerlo riaccogliere in fabbrica, estendendo tra l’altro l’invito ad Encarnacion di ritornare alla villa con la sua vecchia mansione.

Urrutia non vorrà però saperne di riallacciare i rapporti con il Solozabal Senior e, pur chiarendo di non augurare alcun male né a lui e né ai suoi cari, preciserà che da quell’istante in avanti le strade delle loro famiglie dovranno separarsi per sempre.

Tale notizia getterà nello sconforto Ignacio, che non capirà il motivo dell’astio del suo amico nei suoi riguardi e non arriverà a capire che Jesus si è sentito usato e “buttato via” all’improvviso nel periodo della sua prigionia.

Il Segreto, spoiler: Alicia nel mirino degli Arcangeli

In ogni caso, come vi abbiamo detto nell’apertura del post, Alicia dovrà fin da subito affrontare un’altra minaccia, proprio come le farà presente il capitan Huertas (Carles Sanjaime). Gli Arcangeli, antirepubblicani per eccellenza, vorranno infatti organizzare un attentato contro di lei per dare un segnale forte del fatto che il regime non si arrenderà così facilmente. Un’idea criminale che verrà proposta da Isabel (Silvia Marsò), ma che non troverà il benestare di Tomas (Alejandro Siguenza).

Ancora legato dalla stima e dall’affetto sentito nei suoi riguardi, il Marchesino vorrà infatti evitare che l’ex amica rischi di morire e cercherà di mediare con don Filiberto (Andres Suarez). Resta quindi da capire se il suo sforzo produrrà dei risultati… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

