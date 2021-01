Andre fa cadere Dirk davanti a Linda, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Fino a dove è disposto a spingersi André Konopka (Joachim Lätsch) per smascherare Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer)? Decisamente oltre i limiti del lecito. Esasperato dalle continue bugie del rivale in amore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef non esiterà a mettere quest’ultimo in pericolo di vita pur di costringerlo a gettare la maschera… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André scopre che Dirk non è paralizzato

La riappacificazione con Steffen (Christopher Reinhardt) e la scoperta degli intrighi di Nadja (Anna Lena Class) sembravano averlo reso una persona migliore tanto da portarlo a salvare Christoph (Dieter Bach) dal carcere versando per lui la somma richiesta dal pubblico ministero. Purtroppo, però, l’illusione è durata poco.

Ormai da qualche tempo Dirk è infatti ricaduto nelle vecchie abitudini, arrivando a fingersi paralizzato pur di poter trascorrere del tempo con Linda (Julia Grimpe) e avvicinarsi a lei. Spinta dalla compassione, la donna non ha infatti saputo rifiutare la richiesta dell’ex marito di aiutarlo nella riabilitazione, cadendo così nella sua rete.

Se la Baumgartner non sospetta minimamente che il coniuge la sta prendendo in giro, non altrettanto si può invece dire di André. Dopo aver notato un movimento sospetto nelle gambe di Dirk, lo chef ha infatti deciso di andare in fondo alla cosa e presto troverà la conferma definitiva ai suoi sospetti!

Quando il rivale gli rovescerà addosso una minestra bollente, Baumgartner non potrà infatti controllare la propria reazione, finendo così per tradirsi. Dirk, però, non ha ancora finito le frecce al proprio arco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André mette in pericolo Dirk

Costretto ad ammettere l’evidenza, Baumgartner riuscirà però a convincere André a permettergli di essere lui stesso a dare la notizia della propria guarigione a Linda. Un grave errore! Non appena sarà di fronte alla moglie, infatti, invece che ammettere le proprie colpe, convincerà la donna di essere vittima della gelosia malata di André.

Inutile dire che quest’ultimo si infurierà, ma non riuscirà a portare la fidanzata dalla propria parte. Capendo di dover cambiare tattica, Konopka comunicherà dunque alla sua amata di volersi riconciliare con il rivale, con l’intento di far abbassare la guardia a quest’ultimo e tendergli una trappola.

Sarà così che, mentre si troverà insieme a Linda, André coglierà Dirk di sorpresa rovesciando la sua sedia a rotelle in mezzo ad una strada… il tutto mentre sopraggiungerà un’auto a grande velocità! L’idea dello chef sarà semplice: l’istinto di sopravvivenza porterà Baumgartner a tradirsi.

Purtroppo, però, le cose non andranno secondo i piani… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

