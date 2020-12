André sospetta di Dirk, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Il dramma che lo ha colpito lo ha fatto passare da carnefice a vittima, permettendogli di ottenere l’affetto e la compassione di persone che avevano tutto il diritto di odiarlo. E così, quando la vita è tornata a sorridergli con una guarigione miracolosa, Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha ben pensato di nascondere i propri progressi pur di continuare a ricevere le attenzioni della sua amata Linda (Julia Grimpe). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, qualcuno si accorgerà che qualcosa non torna e deciderà di indagare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk si finge invalido per riconquistare Linda

Egoismo ed avidità lo hanno portato a ferire chiunque gli fosse vicino, inclusi il figlio Steffen (Christopher Reinhardt) e la moglie Linda. La scoperta degli innumerevoli tradimenti del marito (di cui uno persino con la fidanzata del suo stesso figlio) e delle sue responsabilità nel rapimento di Tim (Florian Frowein) hanno dunque comprensibilmente portato Linda ad allontanarsi dal coniuge. Con il tempo, però, le cose sono cambiate…

Quando l’uomo si è improvvisamente trovato bloccato sulla sedia a rotelle ed ha tentato il suicidio, la Baumgartner non se l’è infatti sentita di abbandonarlo, arrivando persino a baciarlo pur di impedirgli di compiere un gesto estremo! Il risultato? Nonostante Linda gli abbia più volte ribadito di volersi rifare una vita con André (Joachim Lätsch), Dirk ha capito che in realtà la donna prova ancora qualcosa per lui.

Determinato a riconquistare la sua amata a qualunque costo, Baumgartner non ha dunque esitato a sfruttare la propria condizione di invalido, implorando l’ex moglie ad assisterlo durante la terapia riabilitativa. Una strategia che si è rivelata vincente!

E così, quando Dirk ha improvvisamente recuperato l’uso delle gambe, ha ben pensato di nascondere a tutti la verità per non vanificare i progressi fatti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André scopre che Dirk può camminare

Capendo che la propria invalidità è l’unica carta nelle sue mani per poter trascorrere del tempo con l’ex moglie, Baumgartner ha prima licenziato Paul (Sandro Kirtzel) come suo fisioterapista e poi implorato la donna di essere lei ad aiutarlo nelle sedute di riabilitazione. Una richiesta a cui la donna non ha saputo dire di no…

Ignorando di essere vittima di un crudele inganno, Linda si sta dunque dedicando anima e corpo alle cure dell’ex marito, finendo così per trascurare la sua relazione André. Una situazione che il cuoco farà sempre più fatica a tollerare…

Ebbene, il destino vorrà che sia proprio Konopka a smascherare il crudele inganno dell’odiato rivale. Lo chef noterà infatti casualmente un movimento del piede di Baumgartner, iniziando così a sospettare che in realtà l’uomo non sia affatto paralizzato.

Sconvolto, André parlerà dei propri sospetti sia con Robert (Lorenzo Patané) che Michael (Erich Altenkopf), ma entrambi mostreranno poco interesse per le sue teorie, consigliandogli di non riportare a Linda teorie tanto assurde. Konopka, però, non si arrenderà…

Convinto (a ragione) che Dirk stia simulando la propria disabilità solo per stare vicino a Linda, André lo terrà d’occhio e alla fine la sua caparbietà lo premierà: ignorando di essere osservato dallo chef, Baumgartner commetterà infatti un gravissimo errore, finendo per tradirsi. André riuscirà dunque a smascherare Dirk agli occhi di Linda?

